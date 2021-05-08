CHP'li Öztrak: Yönetemediklerini görecekler, gördükleri anda da apar topar erken seçime gidecekler

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Yönetemediklerini görecekler, gördükleri anda da apar topar erken seçime gidecekler. Çok uzamasın diye temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Fox TV'de Çalar Saat Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu.

Öztrak, erken seçime gidileceği iddiasını dile getirerek, "Bu yönetemezlikle, bu ülkeyi yönetme kabiliyetini tamamen kaybetmiş olan iktidarla, siyaset üretemeyen iktidarla erken seçim mecburen çok kısa zamanda olur. Bunları bu işleri düzeltecek bir şeyi kalmadı" ifadelerini kullandı.

Öztrak, "Şu tarih bu tarih demek zor. Sandığı millet istiyor. Erken seçim kararını da bu hükûmet verecek, Erdoğan’ın şahsım hükümeti verecek. Çünkü yaptıkları anayasa değişikliğiyle o noktaya getirdiler işi" dedi.

"Yönetemediklerini görecekler, gördükleri anda da apar topar erken seçime gidecekler" iddiasında bulunan CHP Sözüsü, "Çok uzamasın diye temenni ediyorum aksi takdirde milletimizin sırtındaki yük her gün artacaktır" diye kaydetti.

CHP olarak seçime hazır olduklarını söyleyen Öztrak, "Seçimden sonra da bu ülkeyi süratla düze çıkarmaya, bu ülkeyi yeniden refaha kavuşturmaya hazırız" ifadelerini kullandı.