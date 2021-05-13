TBMM Başkanvekili Bilgiç: Aldığımız duyumlara göre Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül üzerindeki ısrarını devam ettiriyor

A Haber'de katıldığı 'Memleket Meselesi' programında konuşan TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Yakın çevreden aldığımız duyumlara göre Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Gül (Abdullah) üzerindeki ısrarını devam ettiriyor. Aslında bakarsanız CHP tarafında bu işin acı olan tarafı kendilerinin bir Cumhurbaşkanı adayı dahi çıkaramayacak bir acziyetlerinin olması" diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç: Aldığımız duyumlara göre Kılıçdaroğlu Gül'ün aday olmasını istiyor @sdbilgic32 @memlktmeselesi pic.twitter.com/dOAmNNWEge — A Haber (@Ahaber) May 12, 2021

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