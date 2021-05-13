Özkök: Türkiye daha ne yapabilir, ordusunu İsrail'e mi sokacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail'le ilgili olarak "Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor" sözlerini yorumlayan Ertuğrul Özkök, "Artık olmayan bir ümmetin bizden bekleyeceği bir adım falan olamaz, Türkiye daha ne yapabilir, ordusunu İsrail'e mi sokacak?" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak "Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor" açıklamalarına değindi.

"Türkiye mazlum Filistin halkı için elinden gelen bütün adımları attı, fedakarlığı yaptı" diyen Özkök, "Artık olmayan bir ümmetin bizden bekleyeceği bir adım falan olamaz, Türkiye daha ne yapabilir, ordusunu İsrail'e mi sokacak?" dedi.

Özkök'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Suriye’de birbirini kesen ümmet mi adım atmamızı istiyor. Afganistan’da Müslümanlık adına okula bomba atıp tek amaçları okumak olan onlarca Müslüman kız çocuğunu katleden Taliban ümmeti mi istiyor... Yemen’de Müslüman Husilerin üzerine bomba yağdıran Müslüman Suudi ümmeti mi istiyor... Yoksa Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gırtlak gırtlağa gelmiş İran ümmeti mi. Uzun bir kavgadan sonra yeniden barışmaya çalıştığımız Mısır ümmeti mi. Irak’ta, Suriye’de Müslümanların üzerine saldırıp kafalarını kesen IŞİD ümmeti mi.

'O ümmet, on binlerce şehit verdiğimiz Ortadoğu çöllerinde 100 yıl önce kaybolup gitti'

Gerçekçi olalım artık. Bugün Müslüman dünyasında maalesef artık sözlükte tarif edilen o ümmet yok. O ümmet, on binlerce şehit verdiğimiz Ortadoğu çöllerinde 100 yıl önce kaybolup gitti ve bir daha bulunamadı. Artık olmayan bir ümmetin bizden bekleyeceği bir adım falan olamaz. Türkiye mazlum Filistin halkı için elinden gelen bütün adımları attı, fedakarlığı yaptı. Daha ne yapacak ve ne yapabilir ki. Ordusunu İsrail’e mi sokacak.

Hala atabileceği bir adım var. Hem de çok etkili bir adım. Türk milleti adına bir arabuluculuk. İsrail’e 'Durdur artık bu vahşeti' demek. Sonra Filistin’e dönüp 'Sen de durdur artık İsrail şehirlerine füze fırlatmayı' demek. Biz millet olarak işte bu barış görevini yerine getirebiliriz. Bizden beklenmesi gereken tek ve ileri adım da bu olabilir."