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    Feridun Sinirlioğlu

    Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: BMGK'nın İsrail'e sessiz kalması kabul edilemez

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    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında BM Güvenlik Konseyinin sessiz kalmasının 'kabul edilemez' olduğunu belirterek, "Televizyonda canlı yayımlanan böylesine bir insan kıyımı karşısında Konseyin şu anki eylemsizliğini ne haklı çıkabilir?" diye sordu.

    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığını ve hava saldırılarını kınadı, hayarını kaybedenler için Filistin halkına taziyelerini iletti.

    Yaşanan son gelişmelerden Benyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetini sorumlu tutan Sinirlioğlu, İsrail'in Ramazan ayında Filistinlileri Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki evlerinden zorla çıkarmaya çalıştığını ve yine Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırı düzenlediğini hatırlattı.

    'İsrail'in Gazze'deki okulları hedef alması savaş suçu'

    BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı Gazze'deki okulların İsrail tarafından hedef alınmasını da kınayan Sinirlioğlu, okullara yönelik saldırının 'savaş suçu' olduğunu söyledi.

    İsrail'in Filistinli sivillere yönelik ölümcül askeri saldırıları karşısında BM Güvenlik Konseyinin sessiz kalmasının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, "İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana Gazze'de 40'tan fazla çocuk öldü. Çocukların olduğu bir sınıf, başka bir yerde havaya uçurulsa Konseyin açık oturumda toplanması kaç gün alırdı? Televizyonda canlı yayımlanan böylesine bir insan kıyımı karşısında Konseyin şu anki eylemsizliğini ne haklı çıkabilir?" diye sordu.

    Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu
    © AFP 2021 / ADEM ALTAN
    Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandı
    Konseyin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve 'etnik temizlik' kampanyasını, iki hafta önce kınaması gerekirken sessiz kalmayı sürdürerek sadece Netanyahu yönetimini 2014'ten bu yana en büyük askeri operasyonu düzenlemeye teşvik ettiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, BMGK'ya İsrail'in saldırılarına derhal son vermesi çağrısı yaptı.

    İsrail'in Gazze'de yerinden edilen Filistinlilere insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesi çağrısı da yapan Sinirlioğlu, "Bu Konsey, Filistin halkına karşı sorumluluklarından artık daha fazla kaçamaz" ifadesini kullandı.

    Türkiye'nin sahadaki durumun daha da kötüye gitmemesi için uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda çok taraflı çabalarını aktif olarak sürdürdüğünü belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin ilerleyen günlerde BM Genel Kurulundaki girişimlere tam destek vermeye de hazır olduğunu kaydetti.

    'Uluslararası koruma mekanizması oluşturulmalı'

    Sinirlioğlu, İsrail'in saldırganlığını caydırmak ve Filistinli sivil nüfusun korunması için uluslararası koruma mekanizması oluşturulması gerektiğini belirterek, uluslararası bu mekanizmasının kurulmasına yönelik çabalara BM Genel Kurulunun öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

    Etiketler:
    Filistin, İsrail, Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler (BM), Feridun Sinirlioğlu
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