Kılıçdaroğlu'ndan 'yerli La Casa De Papel' yorumu: O bu ülkede çoktan çekildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İspanyol dizisi La Casa De Papel'in Türkiye'ye uyarlanacağı haberine ilişkin yaptığı yorumda "Yalnız bu ülkede o çoktan çekildi. Duvardan değil, arka kapıdan girdiler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarlama film 'La Hay De Maske' filmine yönelik yorum yaptı.

"La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor" haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu, paylaşıma "Yalnız bu ülkede o çoktan çekildi. Öyle dizi falan değil, kısa film yaptılar. Duvardan değil, arka kapıdan girdiler" notunu düştü.

Yalnız bu ülkede o çoktan çekildi. Öyle dizi falan değil, kısa film yaptılar. Duvardan değil, arka kapıdan girdiler. https://t.co/7WoCorhC3D — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2021

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