Kılıçdaroğlu'ndan 'yerli La Casa De Papel' yorumu: O bu ülkede çoktan çekildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarlama film 'La Hay De Maske' filmine yönelik yorum yaptı.
"La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu geliyor" haberini alıntılayan Kılıçdaroğlu, paylaşıma "Yalnız bu ülkede o çoktan çekildi. Öyle dizi falan değil, kısa film yaptılar. Duvardan değil, arka kapıdan girdiler" notunu düştü.
Yalnız bu ülkede o çoktan çekildi. Öyle dizi falan değil, kısa film yaptılar. Duvardan değil, arka kapıdan girdiler. https://t.co/7WoCorhC3D— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2021
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