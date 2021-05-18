Erdoğan'ın açıkladığı esnafa destek paketine CHP'den tepki: Bu para kapalı esnafın kirasına mı çare olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası alınan kararları açıklamış, esnafa destek verileceğini belirtmişti.
Erdoğan'ın açıkladığı esnafa destek paketine ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi.
'Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur'
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağbaba, "15 aydır açlığa mahkum edilen esnaftan küçük bir kısmına 1 defalık 5 bin lira hibe vereceklerini müjdeliyorlar! 5 bin /15 ay = 333 lira. Bu para kapalı esnafın kirasına mı, Bağkur primine mi, faturasına mı çare olacak? Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur" dedi.
İkinci bir paylaşım daha yapan Ağbaba, "Nisan ayında faiz lobilerine 67,5 milyar TL ödeyen AKP hükümeti, 1 milyon 385 esnafa 4 milyar 622 milyon TL'yi müjdeledi" ifadesini kullandı.
15 aydır açlığa mahkum edilen esnaftan küçük bir kısmına 1 defalık 5 bin lira hibe vereceklerini müjdeliyorlar!— Veli AĞBABA (@veliagbaba) May 17, 2021
5 bin /15 ay = 333 lira.
Bu para kapalı esnafın
kirasına mı,
Bağkur primine mi,
faturasına mı çare olacak?
Dünyada halkından bu kadar kopuk bir iktidar yoktur.
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