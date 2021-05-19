AK Partili Özhaseki'den Akşener'e: Böyle bir dünya liderine, Netanyahu benzetmesi yapmak akıl dışıdır

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, ulusal bir kanalda konuşan Özhaseki, Recep Tayyip Erdoğan'ın hem başbakanlığı hem de cumhurbaşkanlığı döneminde dünyadaki mazlumların sözcülüğünü yapan tek lider olduğunu belirtti.

Dünyadaki Müslüman toplum tarafından Recep Tayyip Erdoğan'ın lider kabul edildiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Böyle bir dünya liderine, Netanyahu benzetmesi yapmak akıl dışıdır. Meral Hanım’ın bunu bilinçli yaptığı kanaatindeyim. Bir siyasi lider olarak grup toplantısında, iktidara veya karşı siyasi partilere eleştiri getirmesi çok normalken bugün özellikle bir çıkış yaparak hem de haddi aştığını bilerek, benzetmenin yakışıksız olduğunun farkında olarak, bir çocuk katiline, teröriste Sayın Cumhurbaşkanımızı benzetmek akıl ve mantık dışı bir iş. İYİ Parti bir sıkışmışlık, bir daralmışlık yaşıyor. İçinde bulundukları ittifaklarından utanç taşıyorlar. Milliyetçi bir kökenden geldiklerini söyleyerek Türkiye sevdasıyla ortaya çıktıklarını ifade ediyorlar fakat beraber bulundukları torba içerisinde HDP'yi bir türlü izah edemiyorlar. Onların sıkışmışlıkları CHP ile HDP'nin çok içli dışlı olması, bunların da aynı potada erimiş olması. O, onların utanç vesilesi."

Akşener ne demişti?

Dün TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Akşener, "Bildiğiniz üzere, mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netanyahu’nun, yeni bir hükûmet kurmasına imkân vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da, hükûmeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükûmet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı." ifadesini kullandı.