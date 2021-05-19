MHP lideri Bahçeli'nin Basın Danışmanı'ndan Hürriyet'e tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçe,k Hürriyet gazetesinin 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili yaptığı haberle ilgili "Bahçeli’nin açıklaması niye konulmadı" diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından Hürriyet gazetesini etiketleyerek Bahçeli’nin açıklamasının gazetenin haberinde niye kullanılmadığını sordu.

Çiçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanı bölmek isteyen, Türk milletini parçalamak isteyen HD(P)KK ortakları, YPG sevdalıları ve Terörist Demirtaş aşıklarıyla (CHP&İP) 19 Mayıs kutlama Hürriyet’i bu olsa gerek. En anlamlı açıklamayı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklaması niye konulmadı?"

Vatanı bölmek isteyen, Türk milletini parçalamak isteyen HD(P)KK ortakları, YPG sevdalıları ve Terörist Demirtaş aşıklarıyla(CHP&İP) 19 Mayıs kutlama Hürriyet’i bu olsa gerek....

En anlamlı açıklamayı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklaması niye konulmadı ? @Hurriyet pic.twitter.com/Y8kh7QhyHw — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) May 19, 2021

Çiçek'in ardından bir tepki de İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den geldi. Gür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hürriyet ve Demirören medya grubu liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor? Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi?

Manşetlik haber mi bulamadınız? Özel bir hususiyet mi var?"

Hürriyet ve Demirören medya grubu Liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor?



Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için Liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi?



Manşetlik haber mi bulamadınız?

Özel bir hususiyet mi var?@Hurriyet @dhainternet @Ahmethc pic.twitter.com/4fPEFkC2qg — Birol Gür (@birolgurmhp) May 19, 2021

Gür, Twitter paylaşımında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesi ve Demirören Haber Ajansı'nı da etiketledi.