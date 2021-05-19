MHP lideri Bahçeli'nin Basın Danışmanı'ndan Hürriyet'e tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından Hürriyet gazetesini etiketleyerek Bahçeli’nin açıklamasının gazetenin haberinde niye kullanılmadığını sordu.
Çiçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Vatanı bölmek isteyen, Türk milletini parçalamak isteyen HD(P)KK ortakları, YPG sevdalıları ve Terörist Demirtaş aşıklarıyla (CHP&İP) 19 Mayıs kutlama Hürriyet’i bu olsa gerek. En anlamlı açıklamayı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklaması niye konulmadı?"
Vatanı bölmek isteyen, Türk milletini parçalamak isteyen HD(P)KK ortakları, YPG sevdalıları ve Terörist Demirtaş aşıklarıyla(CHP&İP) 19 Mayıs kutlama Hürriyet’i bu olsa gerek....— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) May 19, 2021
En anlamlı açıklamayı yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklaması niye konulmadı ? @Hurriyet pic.twitter.com/Y8kh7QhyHw
Çiçek'in ardından bir tepki de İstanbul İl Başkanı Birol Gür'den geldi. Gür açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hürriyet ve Demirören medya grubu liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor? Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi?
Manşetlik haber mi bulamadınız? Özel bir hususiyet mi var?"
Hürriyet ve Demirören medya grubu Liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor?— Birol Gür (@birolgurmhp) May 19, 2021
Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için Liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi?
Manşetlik haber mi bulamadınız?
Özel bir hususiyet mi var?@Hurriyet @dhainternet @Ahmethc pic.twitter.com/4fPEFkC2qg
Gür, Twitter paylaşımında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesi ve Demirören Haber Ajansı'nı da etiketledi.
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