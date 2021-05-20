Kılıçdaroğlu'ndan gençlere: Çalınan yaşam enerjinizin hesabını soracağım, birlikte soracağız

Sosyal medya hesabından gençlere seslenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Size kefen edebiyatı yapanların gerçek yüzlerini görüyorsunuz. Bütün kirlilikleri, yayınlanan videolarla ortalığa saçılıyor. Allah'ın izniyle gençler, siz ve biz, bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracağız" dedi.