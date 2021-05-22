Babacan: Asıl ihanet ilkelere uymamaktır

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül'ün ortak adaylığı sürecine ilişkin kendisine yöneltilen 'ihanet' eleştirilerine “Asıl ihanet nedir? İlkelere ve değerlere uymamaktır. Siyasete girerken ortaya koyduğumuz ilkeler vardı: Ehliyet, liyakat, adalet, hakkaniyet" şeklinde yanıt verdi.