Davutoğlu: Süleyman Soylu, 'Bu devlete karşı yapılan bir saldırıdır' diyor, sana bir soru soruluyor, sen ona cevap ver

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı milletten koptu. Cumhurbaşkanı bizim inandığımız temel değerleri yerle bir etti. Dolayısıyla burada bir sadakat eksikliği varsa bir ihanet söz konusuysa tamamıyla bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim değerlerimize ihanetidir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KARAR TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını cevapladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e İkizdere'de yaşadığı saldırıyı değerlendiren Davutoğlu "Gerçekten hepimizin ciddi şekilde üzerinde durması gereken saldırıydı. Sayın Selim Temurci'den de bilgi aldım. Doğal tepkiyi anlarsınız. Ama Sayın Akşener'e yapılan saldırıya baktığımızda hiç de doğal görüntü vermiyor. Bu bir hak tepkisi değil. Ben kendisiyle de konuştum. Dışarıdan yönlendirilmiş bir grubun yaptığı faaliyetler" diye konuştu.

Sayın Akşener'e bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Sayın Erdoğan'a Hopa'da iktidarın ilk yıllarında saldırı olmuştu. Hepimiz o zaman çok şiddetli tepki vermiştik. Şimdi de Sayın Erdoğan'ın kendisine geçmişte yapılan saldırıyı da görerek siyasi parti liderlerine kim olursa olsun saldırı yapılmaması konusunda açık mesajlar vermesi gerekiyor. Sayın Akşener'e geçmiş olsun dilediğini hatırlamıyorum. Böyle bir mesaj yayınlamaması bile bu tür faaliyetleri teşviktir."

Twitter'dan "Sayın Erdoğan bir gazeteci üzerinden bizi içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmakla suçladı. Sayın Erdoğan, biz yıllarca yüz yüze konuştuk, aracıya gerek yok. Allah'ın şahit olduklarını kulların da bilmesi için, istediğin kanalda her şeyi konuşmaya hazırım, hodri meydan" mesajı paylaşan Davutoğlu, Mescid-Aksa polemiği için de şunları kaydetti:

"Biz başbakanlıktan ayrıldıktan sonra, Mescid-i Aksa ve Kudüs bağlamında İsrail'le normalleşme esnasında Damat Bakan ile Trump'ın damadı arasında ne tür görüşmeler oldu? Normalleşme esnasında İsrail ve ABD tarafından hangi taleplerde bulunuldu? Filistin'in hakları ve Mavi Marmara'nın tazminatı dışında neler konuşuldu? Mescid-i Aksa orada dururken, İsrail ile normalleşme yaparken ne söylediniz, onu söyleyin bana? Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidarın son dönemde yaptığı şey sıkıştıkları yerde kendilerini devlet, din yerine koyuyorlar, kendilerini Mescid-i Aksa yerine koyuyorlar. Bulundukları makam onlar için Mescid-i Aksa gibi kutsal oluyor. Sayın Erdoğan'ın Mescid-i Aksa'yı sembolize eden değerleri şahsında temsil ettiğine dair kimse bir iddiada bulunamaz, kendisi de bulunamaz."

'AK Parti bugün bunları temsil ediyor mu?'

Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Biz dedik ki: Yolsuzluk yapmayın, yolsuzluklara karşı savaş ilan edin. Mescid-i Aksa en çok Hz. Ömer'le anılır. Peki, Hz. Ömer'in ahlakı var mı sizde diye sorduk. Hz. Ömer'in ahlakıyla ahlaklanın dedik, şeffaf olun dedik, kamu malını özel işlerinizde kullanamayın dedik. Kendinizle halk arasında eşitlikçi davranın dedik. Mescid-i Aksa'yı temsil eden değerler adalettir, insan onuruna saygıdır, çok kültürlülüktür. Çünkü Mescid-i Aksa İslam kültürü altında Kudüs hep çok kültürlü oldu. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler hep yan yana yaşadı. Selahaddin Eyyubi'nin onurudur. Peki, Erdoğan bunları temsil ediyor mu? AK Parti bugün bunları temsil ediyor mu? Cumhurbaşkanı'na soralım. Hz. Ömer'in Mescid-i Aksa'ya giderken, Kudüs'ün fethi esnasındaki adalet anlayışına sahip misiniz? Siz yanınızdakilerle kendinizi eşit görüyor musunuz?"

'Muhafazakarların arınmaya ihtiyacı var'

"'Benim dediğim vatandır, benim dediğim dindir' dediğiniz zaman Sedat Peker de kendisini bir rol biçiyor. Herkes vatanı savunmak için kendisine rol biçiyor" diyen Davutoğlu, milliyetçi ve muhafazakar çevrelerin arınmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Davutoğlu, şunları kaydetti: "Bugün milliyetçi-muhafazakar kesimin çok ciddi bir arınmaya ihtiyacı var. Özgürlükçü bir din anlayışı ile bütün o yıpranmış değerleri inşa etmemiz lazım. Bu sadece siyasi bir sorun değil, bu bilimsel, entelektüel ve bir aydın sorunudur ayrıca. Vatan ve din kavramlarını kendisi etrafında yorumlayanlar en çok da vatan ve din kavramlarına zarar veriyorlar. Bizim burada özgürlükçü bir çizgiyi tutturmamız lazım."

'Dolandırıcı diyerek kişisel hukuku yerle bir etti'

Erdoğan'ın adaylığına yönelik başlayan tartışmalara değinen Davutoğlu "'Adayım Erdoğan' açıklaması 2018'dedir. 2016'da da partiden ayrılırken de bağlandığım husus değerlerimdir. O gün kişisel hukukları, Cumhurbaşkanı'nın hukukunu, parti hukukunu, oy veren vatandaşların hukukunu ve bütün oy vermeyen vatandaşların hukukunu koruyacağım dedim. Bu hukukların hepsi çok önemli. Kişisel hukuku ben koruyordum. Cumhurbaşkanı korumadı. Cumhurbaşkanı'nın kişisel hukukunu zedeleyen bir şey söylemedim. O dolandırıcı diyerek bu kişisel hukuku yerle bir etti. Ayrıca o gün de ihanet etmemiştik. Orada bir parti-içi bir darbe yaşandı.

Parti hukukunu da korudum. AK Parti içerisinde söylemediğim hiçbir sözü, dışarıda söylemedim. AK Parti içindeyken de dışarıda hiçbir siyasi kompozisyon içine girmedim. İçeride mücadele ettim, sonra manifesto yayınladım. Dışarıda söyleyeceklerimi söyledim ve sonra AK Partililer dedi ki; biz buna dayanamıyoruz Cumhurbaşkanı ve bize ihraca sevk etti. O hukukları zedeleyen beni ihraca sevk eden Cumhurbaşkanı'dır. Hakikati söylediğim için sevk eden. Ayrıca aynı konuşmada bakılırsa bundan sonra bir nefer ve vatandaş olarak bu değerleri savunacağımı da söylüyorum. Dolayısıyla itaat, sadakat nihai kertede savunduğumuz değerlerdir" ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanı değişti, milletten koptu'

Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Ayrıca şunu da söyleyeyim 2016'da benim bıraktığım AK Parti hatta Cumhurbaşkanı bugünkü AK Parti ve Cumhurbaşkanı mı? Onlar o günden bugüne ne kadar yozlaşıldığını görmüyorlar mı? O gün ortalıkta bugün olduğu gibi yolsuzluklar furyası bu hadde gelmiş miydi? Vardı, onlarla mücadele etmek istedim. Ama bugün gelinen nokta Allah aşkına aynı AK Parti'den mi bahsediyoruz? AK Parti durduğu yerde durmuyor. Öyle görüyorlar ki AK Parti sabit, değişen benim. Hayır, AK Parti değişti, bozuldu ve çürüdü. Cumhurbaşkanı değişti. Cumhurbaşkanı milletten koptu. Cumhurbaşkanı bizim inandığımız temel değerleri yerle bir etti. Dolayısıyla burada bir sadakat eksikliği varsa bir ihanet söz konusuysa tamamıyla bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim değerlerimize ihaneti, savunduğumuz değerlere ihaneti söz konusudur. Bizim ise savunduğumuz değerler adına Cumhurbaşkanı'na hakkı ve adalete davet ettik. Yürümeyince onlar bizi ihraca sevk etti."

"REKABET VARSA HALA SOYLU GİDEBİLİR"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını değerlendiren Davutoğlu "Peker bir taraftan damada Pelikancılar diyerek, diğer taraftan Süleyman Soylu'ya... Sayın Soylu pandemi gecesi vahim bir hatadır. Milletin hayatını riske ettikleri hatadır. Hem Cumhurbaşkanı hem kendisinin hatasıdır ama o sebeple istifa etmeye kalktığında sokaklar arabayla dolmuştu. Çünkü organize olan ekipler o gün onun yanındaydı. Şimdi yanında değiller. Şimdi kimse çıkıp savunmuyor. Demek ki, o mobilize dayalı ekiplere dayalı siyaset yapmanın sonu geldi. Bu bir sezgi ama bu gece bir görev değişimi olabilir. Bu tür kararnameler cuma gecesi çıkar. Cumhurbaşkanı sahip de çıkmıyor, ortada bırakıyor. Damat Bakan ile Soylu'nun rekabeti devam ediyorsa, bu gece uygun vakit" diye konuştu.

"BERAT BEY AKLIMA GELMEDİ ÇÜNKÜ..."

"Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın bir soruşturma başlatması gerekiyor. Görevi. Cumhurbaşkanı bir şey söylemeden görevi. Şu ana kadar başlatmaması hukuki eksiklik. Birinden talimat beklememesi lazım" diyen Davutoğlu, siyasetteki nepotizmi bir kez daha eleştirdi.

Davutoğlu, şunları kaydetti: "MYK'da karar aldırdım. Hiçbir siyasinin, milletvekilinin, belediye başkanının, il başkanının birinci ve ikinci derece akrabaları milletvekili adayı olmayacak. Yanımda Mehmet Ali Şahin de vardı. Sayın Cumhurbaşkanı bu kararımı sordu çünkü baktım birçok tanınmış siyasetçi oğlunu bana getiriyor, tanıştırıyor hiç gerek yokken. Milletvekilliği yaklaşırken neden insanlar oğullarından bahsetsin bana. Onu hissettiğim için önünü kesiyim diye yaptım. Açık söyleyeyim Berat Bey aklıma gelmedi çünkü böyle bir talep de geleceği düşünmedim doğru görmediğim için.

Ama Erdoğan dedi; ben siyasetin tarafı değilim şu anda siyaset üstü bir Cumhurbaşkanı'yım, herhalde bu Berat Bey için geçerli olmaz değil mi? Dedim ki; doğru olmaz. Gerçekten de Berat Bey'i çok tanımam. Fakat Berat Beyle ilgili bir hukukum olmamıştı geçmişte de. Dedim ki; belki de gerçekten dediğiniz gibi kapasitelidir. İleride hizmet edecekse erken bir görev alması sizin açınızdan da doğru değil, kendisi açısından da doğru değil. Çünkü yaptığı her işlem size fatura edilecek. Ben prensip olarak doğru görmüyorum. Oradan öyle ayrıldık."

"SEDAT PEKER'İN İDDİALARI MÜNFERİT DEĞİL"

Sedat Peker'in iddialarının münferit olmadığını vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bugün karşı karşıya kaldığımız şey; münferit bir olay değil. Bir bölgeyi, bir kurumu ilgilendiren bir olay da değildir. Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo, sistemin tümünün çürümesi ile ilgili, kangren bir hal alması. Dolayısıyla buna müdahale, tek taraflı müdahale olmaz. Şimdi Süleyman Soylu'yu konuşuyoruz ama bugün benim yetki olursa bütün devletin anatomisini çıkarırdım. Devletin bu konuda bütünüyle yeniden tanzim edilmesi şart. Çözüm; demokratik hukuk devleti. 15 Şubat'ta açıkladığımız belgede de şöyle demiştim: Otoriter yolsuzluk düzeni var bugün. Bir kartel devlet anlayışı. Bir narko-devlet anlayışı, bir otokrasi var. Buna karşı bizim savunacağım şey; demokratik hukuk devleti. Bunu da tanımlamak için de siyaset ,ekonomi ve medya üçgeni yeniden tanzim edilmeli."

Davutoğlu'nıun diğer açıklamaları şöyle:

"Sayın Sağlık Bakanı Biontech'le anlaşmayı açıkladı. Aylardır söylüyoruz niye Çin'e tek taraflı bağımlılık yapıyorsunuz, BionTech'i alın diyoruz. Nihayet yaptılar. Ama neden Sayın Şahinle açıklama ihtiyacı hissetti. Çünkü kendi güvenilirliği kalmadı. Bunu da canlı yayında söylüyor neredeyse. Bu olacak şey değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sağlık Bakanlığı'ndan daha üst bir güvenilir otoritesi olamaması lazım sağlık konusunda. Başka kimsenin de şahitliğine ihtiyacının olmaması lazım. Tek taraflı bağımlılıklarının Türkiye'yi getirdiği nokta bu."