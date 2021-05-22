Moskova’dan Musk’a, Rusya’da 'Tesla fabrikası açma' önerisi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ı, Rusya’da Tesla fabrikası yapımını görüşmek için Moskova’ya davet etti.

Musk, bugün ‘Yeni Bilgi’ maratonunda, elektrikli araç fabrikası için olası yerler arasında Rusya’yı da değerlendirdiği açıkladı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevgili Elon Musk! Rusya’da fabrika yapımını değerlendirdiğini öğrenmek bizi mutlu etti. Bilginiz olsun, ülkemizde yerelleştirilmiş üreticilere yönelik devlet destek tedbirleri uygulanıyor. Gelin görüşelim” ifadesine yer verildi.

Musk’ın açıklamasının ardından Moskova, Kaluga, Kaliningrad valileri ile Udmurtiya Başkanı, bölgelerinde Tesla fabrikasının inşasını desteklemeye ve görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

Musk ayrıca Rusya’da Tesla elektrikli otomobil satışlarını resmi olarak başlatma niyetini açıkladı.