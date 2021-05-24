İnce: O tuğlayı çekip duvarınızı başınıza yıkacağız

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker'in iddialarının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, yargıyı göreve çağırarak, "Memleket Partisi, geleceğimiz adına bu sürecin takipçisidir. O tuğlayı çekip duvarınızı başınıza yıkacağız!" dedi.

Organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş isimlerden Sedat Peker’in gündemi sarsan iddialarının ardından bir açıklama da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargıyı harekete geçmeye çağıran İnce, “Yargı, Türkiye Cumhuriyeti adına harekete geçmelidir. Bin yıllık devlet geleneğimiz, ülkemizin geleceği için tüm kurumlarını cesaretle işletmelidir. Memleket Partisi, geleceğimiz adına bu sürecin takipçisidir. O tuğlayı çekip duvarınızı başınıza yıkacağız!” ifadelerine yer verdi.

Yargı, Türkiye Cumhuriyeti adına harekete geçmelidir. Bin yıllık devlet geleneğimiz, ülkemizin geleceği için tüm kurumlarını cesaretle işletmelidir. Memleket Partisi, geleceğimiz adına bu sürecin takipçisidir.



O tuğlayı çekip duvarınızı başınıza yıkacağız!... — Muharrem İNCE (@vekilince) May 23, 2021

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