Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi mafyaya, çetelere, yağmacılara yedirmeyeceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi sarsan mafya-siyaset ilişkisi iddialarının ardından akşam saatlerinde sosyal medya hesabından hem gençlere hem de iktidara seslendiği bir açıklama yaptı.

Açıklamasına gençlere seslenerek başlayan Kılıçdaroğlu, “Gençler, merak etmeyin o gün gelecek ve bu başınıza gelenleri unutacaksınız. Pirüpak, tertemiz bir ülke vaadimdir size. Türkiye'yi mafyaya, çetelere, sureti haktan görünen yağmacılara yedirmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, gel helalleşelim. Seçimden kaçılmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında ‘Hemen Seçim’ etiketi kullandı.