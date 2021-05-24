CHP lideri Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda, ilk 6 ayda Türkiye'ye huzur gelecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda, ilk 6 ayda Türkiye'ye huzur gelecek" dedi.
CHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda, ilk 6 ayda Türkiye'ye huzur gelecek. Barış gelecek. Kamplaşma bitecek. Göreceksiniz, kimse kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü sorgulanmayacak" ifadesi kullanıldı.
"Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda, ilk 6 ayda Türkiye'ye huzur gelecek. Barış gelecek. Kamplaşma bitecek. Göreceksiniz, kimse kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü sorgulanmayacak." #KilicdarogluNeSoyledi pic.twitter.com/TroRRIykmi— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) May 24, 2021
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