Korkut Eken'den Kutlu Adalı açıklaması: O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim, öldürülmesiyle de alakam yok

Sedat Peker ve kardeşi Atilla Peker tarafından, Kıbrıslı Türk gazeteci ve yazar Kutlu Adalı cinayeti konusunda adı geçen emekli Yarbay Korkut Eken, “O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok” dedi. Eken ayrıca, "PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım" açıklamasını yaptı.

Hakkında "Kutlu Adalı" cinayeti nedeniyle soruşturma açılan Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in müracaat savcılığına verdiği ve kamuoyuna imzasız nüshanın yansıdığı dilekçede, gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmek için eski MİT'çi Korkut Eken'le Kuzey Kıbrıs'a gittiklerini iddia etti. Peker'in iddiaları sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Eken, cinayet iddialarını reddederken, Peker'le Kuzey Kıbrıs'a gittiğini doğruladı.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Eken, Kuzey Kıbrıs'a gittiği süreci, "Hasan Paşa (Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a, ‘Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor' falan demiş ve bu konuda yardım istemiş. Ben de o dönemde Emniyet'te Özel Harekat Polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı doğru, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim, ben çağırdım. PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. PKK'nın yaralılarını Kıbrıs'a götürdüğünü tespit ettik. Rum kesiminde tedavi edildikten sonra Yunanistan'da bulunan Lavrian kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve Kolordu Komutanı Hasan Kundakçı paşama verdim" sözleriyle anlattı.

'Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş'

Emekli Orgeneral ve eski Jandarma Genel Komutanıolarak da konuşan Eken "O dönem Albay rütbesinde olan Galip Mendi Paşa benim çok sevdiğim kahraman askerlerden birisidir. Gitmişken kendilerini ziyaret ettim. Lefke'ye gideceğim zaman da otomobil verdiler. Şimdi duyuyorum ki Atilla Peker, gazeteci kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak C.Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş. Sebep? Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım. Nasıl yaptı bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Eken'in açıklamaları şöyle:

'Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki'

Gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki hakkında bir kelime konuşayım. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Eee bizi kim kollayacak. Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler, benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani ‘Korkut Eken'in bir ilgisi yoktur' diyecek adam. ‘Allahtan korkun' diyen yok maalesef.

'Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için hapis yattım'

('Kutlu Adalı suikastıyla niçin gündeme geldiniz?' sorusu üzerine) Vallahi, billahi bilmem, tanımam. Olsa da söylerim. Ben doğruyu söylerim. Susurluk olayında yalan söyleyemediğim için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldım, 2.5 yıl hapis yattım.

Süleyman Soylu'ya tepki

Süleyman Soylu konuşuyor ama beni hiç tanımaz. ‘Korkut Eken'i ben sevmem, karanlık bir tiptir' diyor. Şimdi yolda bir polis araması olsa bana nasıl davranacaklar? Karanlık tipim. İçişleri Bakanı öyle söylemiş çünkü. Allah korkusu olması lazım. Polis Özel Harekat Timlerinin kuruluşuna bakmış mı? Kimler ne kadar emek vermiş, kimler ne kadar çalışmış biliyor mu? 1980'li yıllarda onun temelini attım. O zaman Süleyman Soylu kaç yaşındaydı? Benim 53 yaşında oğlum var. Yani günah.

'Devletin yetkilileri, bu işlerle ilgili olmadığımı niçin söylemiyorlar?'

'Hakkımdaki iddianın araştırılmasını isteyeceğim'