CHP’li Erkek’ten ‘Çakıcı’ açıklaması: Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit eden bir kişinin dosyasını kapatmak istiyorlar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na “Seni bakla kazığı ile tanıştırırım” diyen Alaattin Çakıcı’nın davasını değerlendiren CHP'li Muharrem Erkek, “Düzenlenen iddianamede basit tehditten ceza isteniyor. Kim, neden koruyor bu kişiyi? Alenen, Genel Başkanımızı ölümle tehdit eden bir kişinin dosyasını, basit bir tehditle kapatmak istiyorlar” dedi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Alaattin Çakıcı’nın yargılandığı davayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin’e konuşan Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu’na “Akıllı ol”, “Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Seni bakla kazığı ile tanıştırırım” gibi tehditlerde bulunan Çakıcı’nın, ‘basit tehdit’ suçundan yargılandığını belirtti.

“Bu kişinin suç örgütü lideri olduğu neden görmezden geliniyor?” diye soran Erkek, Çakıcı’nın korunduğunun altını çizdi.

'Çakıcı'ya ses çıkardılar mı?'

Erkek, konuyla ilgili şunları dile getirdi:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Kimse İçişleri Bakanının boynuna tasma takamaz' diye itiraz ediyor. Aynı Soylu, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ‘boğazına ne takacağız göreceksin' dediğinde herhangi bir tepki gösterdiler mi? Ya da organize suç örgütü lideri, Cumhur İttifakı'nın getirdiği özel af düzenlemesiyle cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ölümle tehdit etti. Ses çıkardılar mı?”

'Suç örgütü liderliği göz ardı ediliyor'

“Hukuk devletinde kimse kimsenin boynuna bir şey takamaz. Ama geldiğimiz nokta maalesef demokratik hukuk devletinin çok uzağında. Koalisyonlar bitecek diye propaganda yapan Cumhur İttifakı, mafyayla koalisyon yapmış. Alaattin Çakıcı hakkında düzenlenen iddianame ve mütalaada basit tehditten ceza isteniyor. Ancak TCK madde 106/2-d uyarınca tehdit edenin suç örgütü liderliği sıfatı nedeniyle oluşturduğu korkutucu gücü kullanarak tehditte bulunması göz ardı ediliyor. Bu kişinin suç örgütü lideri olduğu neden görmezden geliniyor? Kim, neden koruyor bu kişiyi? Alenen, Genel Başkanımızı ölümle tehdit eden bir kişinin dosyasını, basit bir tehditle kapatmak istiyorlar. Bu hukuk devletine yapılacak yeni bir kötülüktür.”

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanıtehdit eden suç örgütü lideri Alaattin Çakıcının yargılanmasına Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

Mart ayında görülen duruşmada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Çakıcı'nın paylaşımlarının dikkate alınmasını istedi ve ‘alt sınırdan uzaklaşılarak ve herhangi bir indirim yapılmaksızın sanığın cezalandırılmasını’ talep etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Çakıcı’nın TCK’nin 125/2-3-a-4, 43, 58, 106/1-1 maddelerince cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Çakıcı'nın avukatına esas hakkında savunmada bulunması için gelecek celseye kadar süre verdi. Duruşma 28 Haziran 2021’e ertelendi.