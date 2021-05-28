Muharrem İnce: Mafya iktidarı, Cumhurbaşkanı muhalefeti tehdit ediyor; bunun adı demokrasi olamaz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "2 Mayıs'ta organize suç örgütü bir video yayınlıyor. 26 Mayıs'a kadar yargı sustu, Cumhurbaşkanı sustu, muhalefet de sustu. Yargı talimat bekliyor. Yani 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı konuşunca bugün yakalama kararı çıkarmışlar. Dalga mı geçiyorsunuz bizimle?" dedi.