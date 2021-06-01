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    Meclis’te 'başkomutan' gerginliği

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    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, "Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin başkomutanı olabilseydi, onun karşısında kendini bilmez bir meczup, ahlaksız, tarihini bilmez bir adam, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiğinde bir tepki verirdi. O yüzden, o sıfatı da taşıyamıyor kendisi" sözleri TBMM'de gerginlik yarattı.

    CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi olan ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

    Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi olan, cumhurbaşkanına hakaret suçunun yürürlükten kaldırılması gerektiğini ifade eden CHP'li Başarır şöyle dedi:

    "Aslında bu madde, Anayasanın geçici 21 (b) maddesi gereğince 2 yıl önce kaldırılmalıydı ama kaldırılmadı. Peki bu madde neden kaldırılmalı? Gerek eski Türk Ceza Kanunu'nun 158.maddesi, gerekse sizin düzenlediğiniz TCK'nın 299.maddesi, nasıl bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu? Tarafsız. Nasıl bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu? Siyasetle ilişkisi olmayan. Ve bu özelliğinden dolayı da devleti temsil eden bir cumhurbaşkanını tarif ediyordu. İkinci olarak, başkomutan olması özelliğiyle bu madde düzenlendi. Herhalde bu yasa düzenlenirken hiç kimse böyle bir cumhurbaşkanı hayal etmiyordu."

    Ülkede tarafsız bir cumhurbaşkanı olmadığını ve bunun kanuna aykırılık teşkil ettiğini belirten CHP'li Başarır sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tarafsız bir cumhurbaşkanı var mı? Eğer bu ülkede tarafsız bir cumhurbaşkanı olsaydı, Gezi'de ve Boğaziçi Üniversitesi'nde hak arayan öğrencilere terörist demezdi. Eğer bu ülkede, tarafsız bir cumhurbaşkanı olsaydı, bu ülkenin kurucu partisinin üyelerine, kimliğine çöplük demezdi. Eğer bu ülkede tarafsız bir cumhurbaşkanı olsaydı, kendisine destek vermeyen sanatçılara dalkavuk demezdi. Eğer bu ülkede tarafsız bir cumhurbaşkanı olsaydı, bu Meclis'te grubu bulunan bir partinin genel başkanına, onu da geçtim bir anneye, bir kadına Rize'de saldırı yapıldıktan sonra az bile yapılmış demezdi. Cumhurbaşkanının tarafsızlıkla hiçbir alakası yok. Siyasi partiyle ilişkisi bulunan ve bir partinin genel başkanı. Grup toplantılarında, bu Meclis'teki, muhalif milletvekillerinin klibini yapıp hedef gösteren bir cumhurbaşkanı var."

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlık sıfatlarını taşımadığını söyleyen CHP'li Başarır; "Gelelim başkomutanlık meselesine; eğer Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin başkomutanı olabilseydi, onun karşısında kendini bilmez bir meczup, ahlaksız, tarihini bilmez bir adam, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğinde bir tepki verirdi. Eğer Recep Tayyip Erdoğan, başkomutan olabilseydi İsmet Paşa'ya iftira atmazdı. O yüzden, o sıfatı da taşıyamıyor kendisi" dedi.

    Konuşmasının son bölümünde önceki Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ‘konuşma lan' ve ‘alçak' diyerek laf atması üzerine, CHP'li Başarır şöyle konuştu:

    "Önceki dönemlerde bakanlık yapmış birisine bakın; ‘Konuşma lan' diyor. Ben ne söylediğime dikkat ediyorum ama bu ülkede ne söylediğine dikkat etmeyen bir cumhurbaşkanı var. İnsanlara iftira atan bir cumhurbaşkanı var, ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var; gençleri, işçiyi, köylüyü, sanatçıyı suçlayan bir cumhurbaşkanı var. O yüzden diyorum ki; başkomutan olamaz. Bu neden zorunuza gidiyor? Bir genel başkana ‘daha fazla olsaydı' diyen bir cumhurbaşkanı var. Ben haddimi biliyorum, haddini bilecek birisi varsa, o da AKP Grubu ve Recep Tayyip Erdoğan'dır."
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