Metiner: Yeni bir kucaklaşma, yeni bir helalleşme ve yepyeni bir başlangıç için Reis’in düğmeye basması şart

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında muhalefetin 'Erdoğan karşıtı cephe kurduğunu' söyledi ve "Yeni bir kucaklaşma, yeni bir helalleşme ve yepyeni bir başlangıç için Reis’in düğmeye basması şart" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, 'Yeni bir siyaset diline ihtiyaç var' başlıklı bugünkü yazısında erken seçim tartışmaları üzerinden 'siyasal istikrarsızlığın körüklendiğini' iddia etti ve "Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek için elinden gelen her şeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

"Görünen o ki 2023’e doğru giderken her türlü yol denenecek. Bizi çekmek istedikleri tuzak: Gerilimi körükleyen taraf olmamızı sağlamak. Siyasi oyun planları besbelli: Erdoğan karşıtı tüm unsurları tek bir cephede birleştirmek" diyen Metiner, 'AK Parti'nin oyuna gelmemesi gerektiğini' söyledi.

'Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin' güç kazandıkça daha bağımsız politikalar izlediğini söyleyen Metiner, bu durumun ABD ve Avrupa’da rahatsızlık oluşturduğunu belirterek "Erdoğan’ın Türkiye’de gerçekleştirdiği en büyük devrim, özgüven devrimidir. Millet ve devlet olarak her şeyi yapabileceğimize dair inanç, bugün Türkiye’yi her alanda çok daha güçlü bir yere taşımıştır" ifadelerini kullandı.

Sakarya Belediyesi Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: İddia edildiği gibi Türkiye, Nusra’ya silah vermiş olsa, bu kimi, niçin üzerdi? diyen Metiner ayrıca, yazısında 'yeni bir siyaset dilinin geliştirilmesi gerektiğini' belirterek şunları söyledi:

"Kimi siyasal partilerin ihanet düzeyine varan söylem ve icraatlarını eleştirmek ne kadar elzem ise onlara oy veren seçmenleri sahiplenmek de bir o kadar elzemdir. O partilerin kendi seçmen topluluklarını konsolide etmek için kullandıkları argümanları boşa çıkartacak bir söylem ve pratik çok daha elzemdir.

Biden’ın tek cephe siyasetini bertaraf edecek yol, tüm vatandaşlara yönelik inandırıcılığı şeksiz bir kuşatıcı dili pratiğe dönüştürmekten geçiyor.

“Nefret ettirmeyin, sevdirin!” öğüdü, siyasetimizin baş tacı haline getirilmelidir.

Herkesi kendinden bilerek sahiplenen anlayış zaten AK Parti’nin varlık sebebini oluşturuyor.

Bu anlayış temelinde her kesimle vakit geçirmeksizin bizzat Cumhurbaşkanımızın temasa geçmesi siyaseten hayati öneme sahiptir.

Ezcümle: Yeni bir kucaklaşma, yeni bir helalleşme ve yepyeni bir başlangıç için Reis’in düğmeye basması şart."