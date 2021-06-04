CHP Sözcüsü Öztrak: Ya Meclis Başkanı ya da İçişleri Bakanı istifa edecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ilk olarak İçişleri Bakanı Soylu'nun gündeme getirdiği 'Sedat Peker'den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi'nin açıklanmasına ilişkin, "Yapılacak iş bellidir. Ya Meclis Başkanı’na cevap vermeyen atama bakan istifa edecek, ya da atama bakanın cevap vermediği Meclis Başkanı istifa edecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, '‘Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi’nin açıklanmasının suç örgütü liderine bırakılmasının bir rezalet olduğunu' ifade ederek, ya Meclis Başkanı ya da İçişleri Bakanı’nın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Öztrak, basın toplantısında bu konuda şunları söyledi: