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    Osman Nuri Kabaktepe

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Gençlerin birinci partisiyiz

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    Politika
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    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin gençler arasında 'birinci parti olduğunu' söyleyerek, "AK Parti'nin en son seçimde aldığı oy ortalama yüzde 45. Bu yeni gelen yeni seçmenden hatırı sayılır bir oy aldığımızın işareti" dedi.

    AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, TVNET'te katıldığı programda açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi.

    Su arıtma tesisleriyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik eleştirilerde bulunan Kabaktepe, şunları söyledi: "Mevcut tesislerin gerektiği şekilde çalışmadığına dair vatandaşlardan şikayetler var. İncelemelerimizi arkadaşlarımız yapıyor. Tespitlerimiz son aşamasına geldi. Bu sorunu biz çözebiliriz ama yarın veya 10 yıl sonra yaşanmaması için İstanbul'un ihtiyacı olan arıtma ihtiyaçlarını karşılamak için tesislerin yapılması lazım. İBB'yi şu an yöneten iradenin, İstanbul'un sorunlarının dışında bir politika izliyor. Yaptığınız görevler sizin hizmetlerini anlatmalı. Ürettiğiniz eserler bunu ispatlamalı. İstanbul gibi bir kentte hizmet ve yatırım bütçesini yüzde 32 kısarak bu kenti geliştiremezsiniz. Bizim İBB yönetimine çağrımız, gelin kenti yönettiğinizi sadece duvara astığınız fotoğraf ile değil ürettiğiniz eserler ile gösterin. İstanbul'un fotoğraf belediyeciliğine değil, hizmet belediyeciliğine ihtiyacı var."

    'İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı'

    Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı projesinin durdurulmasıyla ilgili de yorumlarda bulunan Kabaktepe, "İBB'yi kazanmanın amacı İstanbul'a hizmet etmektir. İki aydır söylediğim guguk kuşu siyasetiyle mi karşı karşıyayız? Buna en önemli örnek bu metro hattı. Bir belediye İstanbul'a yatırım kararı almak isterse alır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ya da bakanlıklardan izin almasına lüzum yoktur. Bunları bilmeyen bir yönetim İstanbul'u yönettiği için bir takım yeteneksizliklerle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

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    Kabaktepe, şunları kaydetti: "Yenidoğan metrosu, bunlar AK Parti döneminde ihaleleri yapılmış çalışmaları başlamış metro hatlarıdır. AK Parti belediyesi olarak biz, 2018'de başlattık. Dış kredi talebinde bulunacaksanız, onunla ilgili Ulaştırma Bakanlığına yazı yazıp, Strateji Başkanlığına gidersiniz. "Şu an para yok, Cumhurbaşkanı kabul etmedi" deyip naylon algılarla doldurulan hizmet anlayışı var. Biz 2015'de yaptık bu başvuruyu. Bu metro öz kaynakla yapılmalı diye bir geri dönüş aldık. CHP'li İBB bu hattı borçla yapmak istedi. İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı. İBB yönetimi görevini yapmak yerine balon algılara sarılıyor. Petrol kuyularını petrol yok diye kapatan zihniyet neyse, metro inşaatına da beton dökmek aynıdır."

    'AK Parti gençlerin birinci partisi'

    AK Parti'nin 'Z kuşağı' gençlere ulaşmadığıyla ilgili yorumlara da değinen Kabaktepe, "Gençlerin AK Parti'ye ilgisini değerlendirdiğimizde AK Parti birinci parti. AK Parti ilk girdiği seçimde yüzde 34 milyon oy aldı. AK Parti'nin en son seçimde aldığı oy ortalama yüzde 45. Bu yeni gelen yeni seçmenden hatırı sayılır bir oy aldığımızın işareti. 20 yıllık seçim sonucu gösteriyor ki; AK Parti gençlerin birinci partisi" diye konuştu.

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gençler, Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı projesi, Arıtma tesisi, Z Kuşağı, AK Parti, Osman Nuri Kabaktepe
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