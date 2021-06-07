Kılıçdaroğlu: Halktan tümüyle koptun Erdoğan, anlamıyorsun gençleri zorlama, gerçi bu aralar kimseyi de anladığın yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halktan tümüyle koptun Erdoğan. Gençler arasına gidiyorsun, güya dondurma yiyeceksin. Korumalar bacak bacak üstüne atan genç kadını uyarıyor. Erdoğan ve halk tiyatrosundan ancak bu kadarı olabiliyor. Anlamıyorsun gençleri, zorlama. Gerçi bu aralar kimseyi de anladığın yok."

Halktan tümüyle koptun Erdoğan. Gençler arasına gidiyorsun, güya dondurma yiyeceksin. Korumalar bacak bacak üstüne atan genç kadını uyarıyor. Erdoğan ve halk tiyatrosundan ancak bu kadarı olabiliyor. Anlamıyorsun gençleri, zorlama. Gerçi bu aralar kimseyi de anladığın yok. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 7, 2021

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