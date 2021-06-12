MHP Trabzon İl Başkanı Tarım: Biz AK Parti’nin peşine gitmedik, AK Parti bizim olduğumuz yere geldi

MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, "partisinin AK Parti’nin peşinden gitmediğini AK Parti’nin MHP’ye uyduğunu" söyledi.

Trabzon’un yerel haber sitelerinden 61saat’e açıklamalar yapan Bekir Sıtkı Tarım, “Açık konuşmak gerekirse ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir hain olacağını düşünmüyorum. CHP bu ülkeye ihanet edemez. Ama CHP’ye ihanet edenler var. CHP’ye ihanet ederlerken; hatırlanacağı üzere CHP’nin lider değişikliği oldu. O süreci çok iyi takip ettiğimiz zaman, Kemal Kılıçdaroğlu’nun o koltuğa nasıl oturtulduğu ortada. Onu mecbur bırakan bir güç var. O gücün adını koymak istemiyorum. O güce Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir biat borcu var” dedi.

'Milli politikalar uygulanırsa CHP'nin yanında oluruz'

MHP İl Başkanı Tarım, CHP’nin iktidar olması durumunda milli politikalar uygularsa MHP’nin, AK Parti’yi desteklediği gibi CHP’yi de destekleyeceğini söyledi. Tarım, “2012 yılına kadar dövüşmüş olduğumuz AK Parti’yi şu anda desteklememizi iyi değerlendirmek gerekir. MHP, AK Parti’nin peşine gitmemiştir. AK Parti, doğru politikalara dönmüş, milli politikalarına dönmüştür. AK Parti, MHP’nin istediği ve bu ülke için zaruri olan politikalara tamamen katılmıştır, dönmüştür, uygulamaktadır. Onun için biz AK Parti’nin peşine gitmedik, AK Parti bizim olduğumuz yere geldi diyebiliriz” ifadelerini kullandı

'Soylu bakanımız işini çok güzel yapmaktadır'

Başkan Tarım, Bakan Soylu’nun çok büyük bir görev üstlendiğini belirterek, “PKK’nın üzerine tamamen gidilmiştir. Soylu bakanımız işini çok güzel yapmaktadır. Başına gelenlerin de sebepleri zaten o meselelerdir. İşini doğru yapmasındandır. PKK’nın başındaki insanları, 3 günde bir 4 günde bir kırmızı bültenle aranan teröristleri yok edersen dünyanın üzerine geleceği belli… Biz bunları biliyoruz” diye konuştu.