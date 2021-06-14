Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeye ilişkin, “ Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız” dedi.

France 24'e açıklamalarda bulunan Miçotakis, iki ülkenin ortak ekonomik çıkarlarının bulunduğunu ve bu alanda işbirliği yapabileceklerini vurgulayarak “Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesidir. Ayrılıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması, NATO’nun da yararınadır” şeklinde konuştu.

“Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız" diyen Yunan Başbakanı, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusuna ilişkin olarak da "Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a karşı Doğu Akdeniz’de ne yaşanıyorsa, bunun Türkiye’nin AB ile ilişkilerine etkisi oluyor. Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır” ifadesini kullandı.