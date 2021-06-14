Danimarka Dışişleri Bakanlığı ‘hava sahası ihlali’ ile ilgili Rus Büyükelçiyi çağırdı

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Rus savaş uçaklarının geçen hafta bir gün içinde iki kez ülkenin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki açıklamalar nedeniyle Rus Büyükelçinin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Geçen haftaki olayla ilgili açıklamada bulunan Kofod, Rus savaş uçaklarının bir gün içinde iki kez ülkenin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki açıklamalar nedeniyle Rus Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada belirtildiği üzere Kofod, “Büyükelçiyi çağırmak zorunda hissettiğim, ne mutlu ki nadir durumlardan biri. Bu ciddi ve açık bir diplomatik adımdır. Rus büyükelçisine bu tür kışkırtıcı uçuşlara son verilmesi gerektiği açıkça söylendi” ifadelerini kullandı.

Danimarka’nın bu konuyu NATO Liderler Zirvesi’nde de gündeme getireceğine dikkat çeken Kofod, “Rus avcı uçaklarının Danimarka hava sahasını iki kez ihlal etmesi, askeri havacılık için geçerli tüm uluslararası normlara ve düzenlemelere ciddi ve kabul edilemez bir uyumsuzluktur” vurgusunu yaptı.

Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen 11 Haziran’da Rus savaş uçaklarının bir gün içinde iki kez ülkenin hava sahasını ihlal ettiğinin saptandığını açıklamıştı.