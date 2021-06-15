Kılıçdaroğlu: Mehmetçik Taliban'la baş başa bırakılmamalı, ABD'nin çekildiği yerde biz jandarmalığını yapmamalıyız

CHP Merkez Yönetim Kurulu dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Türkiye’nin dış politikasının masaya yatırıldığı toplantıda, Ünal Çeviköz’ün 'NATO zirvesi' ve 'Afganistan’daki Kabil Havalimanı’na Türk askerinin gönderilmek istenmesi' ana başlıklarını içeren bir sunum yaptığı öğrenildi.

'Taliban rest çekmiş durumda'

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kâbil’de Mehmetçik Taliban ile baş başa bırakılmamalı. Taliban, ‘NATO ülkelerini istemiyoruz’ diye rest çekmiş durumda. Amerika’nın çekildiği yerde biz Amerika’nın jandarmalığını yapmamalıyız” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan’ın o sözlerine: Sen çekil, biz üzerimize düşeni yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Aç dolananları siz de doyuruverin” sözlerini de gündeme getiren Kılıçdaroğlu’nun, “Sen çekil, biz üzerimize düşeni yaparız. Kaldı ki yapıyoruz, sen engelliyorsun. Yerel yönetimlerde aşevi, Halk Ekmek açıyoruz, engelliyorsun; yardımları engelliyorsun” ifadesini kullandığı öğrenildi.