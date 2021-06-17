AK Partili Özhaseki: Bazı partiler özgüven patlaması yaşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Bazı partiler özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine bir özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar" dedi.

Aksaray Belediyesi’nin Gençlik ve Bilim Merkezi’nin açılışına katılmak için kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkan Mehmet Özhaseki, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki , İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini yakından takip ettiğini ve 'daha taş üstüne taş koymadıklarını' öne sürdü.

Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

“Bazı partiler özellikle Ankara ve İstanbul seçimlerinden sonra kendilerine bir özgüven geldi. Sanki orada bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Hizmet yerine algı belediyeciliğine devam ediyorlar. Birebir takip ediyorum, daha taş üstüne taş koymadılar. Bilen varsa söylesin biz de öğrenelim ama yok.

Bazen bir şeyler söylüyorlar, tablet dağıttık, internet sağladık diye. Bunu belde ve ilçe belediyelerimiz yapıyor. Büyükşehir belediyeleri o şehrin kronikleşen devasa işlerini yaparlar. Baktığımız zaman büyük bir projeye de şahit değiliz.

'Durmadan yaptıkları bir iş var, algı'