ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, "Bakan (Blinken), ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını, ABD-İsrail ikili ilişkilerinin önemini ve İsrail-Filistin ilişkilerini pratik yollarla iyileştirme ihtiyacını görüştü" ifadelerini kullandı.

Price, iki bakanın bölge ülkelerinin normalleşme çabalarını derinleştirme fırsatları ile İran başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.