Ahmet Hakan: İktidar partisinin HDP'ye saldırı ve cinayeti kınayıp lanetlemesinin anlamı büyük

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bir kişinin öldürüldüğü, HDP'nin İzmir binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin olarak, "İktidar partisinin bu üç önemli isminin, saldırı ve cinayeti en vurgulu şekilde kınayıp lanetlemesinin anlamı büyük" dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Puslu havanın çakalı' başlıklı bugünkü yazısında "HDP ile siyasi mücadele edilecek tabii... En sert şekilde eleştirilecek parti. İlişkileri sorgulanacak. Buraya kadar bir sorun yok. Ancak sıra İzmir’de yaşanan saldırı ve cinayete benzer olaylara gelince... Hepimizin duyarlılığı tavan yapmalı. Böylesi provokasyonlara karşı hepimiz uyanık olmalıyız. İzmir’deki olayın üzerine titizlikle gidilmeli. Polis, yargı... Bu olayı tüm boyutlarıyla aydınlatmalı. Saldırgan kimdir, necidir? Provokatör müdür? Eylemci midir? Amacı nedir? Bağlantıları var mıdır? Varsa ne türden bağlantılardır bunlar? Bu soruların yanıtı bulunmalı" ifadesini kullandı.

Hakan, "Ve tabii tüm siyaset dünyası da bu tür girişimlere karşı tutum almalı. Bu açıdan AK Parti’den gelen üç kınama, çok önemli. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Grup Başkan Vekili Bülent Turan... İktidar partisinin bu üç önemli isminin, saldırı ve cinayeti en vurgulu şekilde kınayıp lanetlemesinin anlamı büyük. Bu tür saldırılarla ülkenin huzurunu bozmak isteyenlerin hevesleri, ancak bu tür tavır ve tutumlarla kursaklarında bırakılabilir" düşüncesini dile getirdi.