İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' mesajı: Tahribatın en derinini İstanbul yaşıyor, engel olmak için mücadele veriyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un kente vereceği zararın etkilerini hatırlatarak, "Tahribatın en derinini şu an İstanbul yaşıyor ve yaşamak üzere. Ona da engel olmak için mücadele veriyoruz" dedi.

Adıyaman'da temaslarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi'ni engellemek için mücadele verdiklerini belirterek,"Bu tahribatın en derinini şu an İstanbul yaşıyor ve yaşamak üzere. Ona da engel olmak için mücadele veriyoruz" dedi.

Projenin doğada tahribatlar yapacağının altını çizen İmamoğlu, "Doğa tahribatlarına karşı her yerde, bütün arkadaşlarımız mücadele veriyorlar. Biz de bu koruyucu duygunuza, gerçekten derin saygı duyuyoruz. Elimizden ne gelir, bilemeyiz" şeklinde konuştu.



Haçova Köyü’nde İmamoğlu’nu karşılayan vatandaşlar, bölgelerinde açılmak istenen taş ve mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadeleyi anlattı. Vatandaşlar

İmamoğlu'na sorunlarını, “Kayısı bahçelerimiz, üzüm bağlarımız olmasından dolayı hepimiz tepki gösteriyoruz. Ama bir türlü hükümete sesimizi duyuramıyoruz. Bundan dolayı sizlerden destek istiyoruz. Köyümüz; taş ocaklarına, mermer ocaklarına peşkeş çekilmesin. Toprağımız verimli. Arıcılık yapıyor, Malatya’nın en meşhur kayısısını burada yetiştiriyoruz” sözleriyle dile getirdi.

İmamoğlu'nun vatandaşlara yanıtı şöyle oldu:



Doğa tahribatlarına karşı her yerde, bütün arkadaşlarımız mücadele veriyorlar. Biz de bu koruyucu duygunuza, gerçekten derin saygı duyuyoruz. Elimizden ne gelir, bilemeyiz; ama duyurulmasında, size katkı sunmayı elbette isteriz. İnşallah başarılı oluruz. Çünkü, malum bu tahribatın en derinini şu an İstanbul yaşıyor ve yaşamak üzere. Ona da engel olmak için mücadele veriyoruz biliyorsunuz. Memleketimizi Allah korusun diyelim.