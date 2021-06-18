Kırmızı butondan pilot gözlüğüne: Rusya-ABD diplomasisinde başlığa taşınan hediyeler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün Cenevre'de yaptığı ilk yüz yüze zirve, tarafların birbirlerine verdikleri hediyelerle de konuşulmaya devam ediyor.

Cenevre'deki tarihi zirvede Putin, Biden'a 'hohloma' adlı geleneksel Rus ahşap boyama sanatıyla hazırlanan bir masaüstü yazı seti hediye etti.

Biden ise mevkidaşına pilot güneş gözlüğü ile küçük kristal heykel takdim etti. Gözlüğün üreticisi Randolp USA'in ABD ordusu ve NATO ülkelerinin orduları için savaş pilotu gözlüğü imal ettiği belirtildi.

Putin'den Trump'a futbol topu

Bu tür diplomatik hediye alışverişleri oldukça alışılagelmiş bir uygulama olsa da, bazen Vladimir Putin ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında 2018'deki Helsinki zirvesinden sonra yaşanan türden beklenmedik tepkiler de görülüyor.

Rusya'nın 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması vesilesiyle Putin'in Trump'a şampiyonanın resmi topunu hediye etmesi karşısında Senatör Lindsey Graham, topun içinde dinleme cihazı olup olmadığını kontrol ettireceğini ve topun Beyaz Saray'a girmesine izin vermeyeceğini söylemişti.

Kerry'den Lavrov'a Idaho patatesi

2014 yılında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a bir kutu içinde iki büyük Idaho patatesi vermesi gündem olmuştu. Lavrov ise, mevkidaşına pembe kalpak hediye etmişti.

​Clinton'dan Lavrov'a 'reset' butonu

Rus ve ABD'li yetkililerin verdiği ve unutulmazlar arasına giren bir diğer hediye 2009'da dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından Lavrov'a verildi.

"Hillary Clinton gave Sergei Lavrov a mock ‘reset' button, symbolising US hopes to mend frayed ties with Moscow.”https://t.co/NhmKjPrlQP pic.twitter.com/e2hMaUHrSm — Steve Krakauer (@SteveKrak) October 18, 2019

​Clinton, iki ülke arasındaki ilişkilere 'reset' atmak ve ilişkileri geliştirmek istediklerini göstermek için mevkidaşına kırmızı buton hediye etmişti.