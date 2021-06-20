Kılıçdaroğlu: Kimse Kanal İstanbul ihalesine girmesin, parasını vermeyeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı için bulunduğu Gaziantep’te ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluştu.

BirGün’ün ANKA’dan aktardığına göre, Kılıçdaroğlu hiçbir şirket Kanal İstanbul ihalesine ‘girmesin’ diyerek, “Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz kardeşim. Para yok. Niye para yok? Kardeşim ben üretim yapacağım, fabrika açacağım. Teşvik edeceğim. Özel sektör yatırımı yapacağım. Benim derdim, işsizlik ve yoksullukla mücadele. Ben bir avuç rantiyeye kar sağlayacak insan değilim” dedi.

‘Erken seçimi biz iktidara gelmek için değil, bu millet beladan kurtulsun diye istiyoruz’

Erken seçim hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu “Erken seçimi biz iktidara gelmek için değil, bu millet beladan kurtulsun diye istiyoruz. Dün Gaziantep’i gezdim. Buyurun siz esnaf ve gazeteciler olarak bizden daha iyi biliyorsunuz, var olan iktidar sorun çözme kapasitesini kaybetmiş bir iktidardır. Kaybetmenin de ötesinde yeni sorunlar yaratan bir iktidardır. Açık ve net söylemek gerekirse milletin başına bela olan bir iktidar var, bunun değişmesi lazım. Bu tablodan benim bir şey çıkarmama gerek yok, millet görüyor. Bu ülkede 10 milyonu aşkın işsiz varsa, iktidar görev yapmıyor, bir avuç için çalışıyor demektir… İki milyona yakın üniversite mezunu işsiz var. Bu çocukların KYK borcunu ödemeleri için boğazına yapışmışlar” dedi ve ekledi:

“İş ver önce iş ver parasını ödesin. Böylesine temel dramatik sorunlar var. Bu iktidar sorunları çözemez, çünkü Saray kendisini Türkiye'ye kapatmış durumda. Saraydakilerin hepsi çok mutlu. Bir maaş, üç maaş, beş maaş, altı maaş. Her yerden maaş alıyorlar, devleti soyulacak ganimet alanı görüyorlar. İnip de aşağıda, garibanın derdini dinle. Dinleyemez, gidemez, oturamaz, konuşamaz. Yüzü yok konuşmaya.”

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız’ sorusuna da cevap veren Kılıçdaroğlu “Biz bir ittifakın içindeyiz, ittifakımızın adı Millet İttifakı. Bizde demokratik kurallar geçerli. Demokratik kurallar neyi öngörüyorsa, o çerçevede hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı konusu gündeme gelirse oturur ittifakın bileşenleri liderleri olarak oturur görüşür kararımızı veririz. O kararımıza da eminim bütün arkadaşlarımız uyarlar. Karşımızda Cumhur İttifakı var, Cumhur İttifakı’nın zaten demokratik geleneği de yok. Orada bir kişi ‘ben adayım’ diyor. Herkes ağzına bant çekmiş. Onların tek görevi var o ‘ben adayım’ diye bağırdığı zaman herkesin el kaldırması… Bizde düşünce jimnastiği var, düşünürüz, tartışırız, uygar insanlar gibi. Karşı tarafta ise düşünme diye bir olay yok herkes aklını kiraya vermiş” dedi.

‘İktidarda olsaydık, Türkiye Suriyeli sorunu yaşamazdı’

“Biz iktidarda olsaydık, Türkiye, Suriyeli sorunu yaşamazdı” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu “Bazı rakamlara göre Gaziantep’te en az 500, bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli var. Doğurganlık oranları yüksek, kendi ülkelerine gitmek istemiyorlar. Burada yerleştiler, ticaret yapıyorlar. Sanayici için de Gaziantepliler için de ciddi sorun olmaya başladı. Kilis’te yaşayan Suriyeli sayısı bizim vatandaşlarımızdan daha fazla. Suriye’de barış ortamının sağlanması, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin geliştirmesi lazım. Suriye konusunda Avrupa Birliği’nin harekete geçmesi lazım. Suriye’nin yolları, köprüleri, hastaneleri yapılmalı. Bunu yapacak Avrupa Birliği’dir, ondan sonra buradaki Suriyelilere ‘kardeşim eviniz, yolunuz, okulunuz, hastaneniz var, buyurun kendi ülkenize gidin’ dememiz lazım. Bunu Avrupa Birliği yapar mı, yetkililerin bize söyledikleri, ‘elimizden gelen her türlü katkıyı yaparız’ diyorlar. Biz de bu çerçevede politika izliyoruz, hükümeti de bu çerçevedeki politikaya ikna etmemiz lazım” ifadelerini kullandı.