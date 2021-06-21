Selvi: HDP'ye kapatma davasının açılmasına karar verilirse 2023 seçimlerine damga vuracak süreç başlayacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "HDP’ye kapatma davası açılacak mı?" başlıklı yazısında, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davadaki ilk incelemesine ilişkin olarak "Anayasa Mahkemesi üyeleri iki konuda daha karar alacaklar. 1- HDP’nin banka hesaplarına tedbir konulması konusunda karar verecekler. 2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın siyasi yasak konulmasını talep ettiği 451 kişi hakkında karar verecekler" değerlendirmesinde bulundu.

"Anayasa Mahkemesi raportörü kapatma davası açılması yönünde rapor verdi. Anayasa Mahkemesi üyeleri bu karara uymak zorunda değil. HDP hakkında kapatma davası açılması kararı çıkabileceği gibi ikinci kez geri çevirme de mümkün olabilir" diyen Selvi, Ama ilkine rağmen iddianamenin özenli hazırlandığı ifade ediliyor. O nedenle bugün Anayasa Mahkemesi’nden HDP hakkında kapatma davası açılması kararının çıkması bekleniyor. Ancak HDP’nin hesaplarına tedbir konulması talebinin reddedilmesi ve siyasi yasakların son karar duruşmasına bırakılması söz konusu" görüşünü dile getirdi.

Selvi, "HDP hakkında kapatma davasının açılmasına karar verilirse 2023 seçimlerine damga vuracak olan bir süreç başlayacak. Ama önemli olan konu şu: Kapatma davası oybirliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alınacak?" diye yazdı.

HDP İzmir İl Binası saldırısında parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer olayına ilişkin olarak da Selvi, "İddianame hazırlandıktan sonra ve yargılama sürecinde göreceğiz.

Onur Gencer’in hem polisteki hem mahkemedeki ifadesine bakınca nedense bana çok tanıdık geldi. Kimseyle bağlantı kurmadığını söylüyor. PKK’dan nefret ettiği için böyle bir şeyi yapmak istediğini ifade ediyor. Bu ifade önceden üzerinde çalışılmış, fotokopi bir ifadeye benziyor. Her nedense bizim katiller ya milliyetçi dürtülerle bu tür cinayetleri işliyorlar ya da vatansever duygular onları siyasi suikastlar işlemeye itiyor. Madem PKK’ya o kadar karşısın, Kandil orada duruyor. Şimdiye kadar Kandil’e, Zap’a, Gara’ya, Sincar’a gittiklerini görmedik. İzmir’in merkezindeki bir binaya gir, sabah kahvaltısını iki zeytin bir domatesle yapıp, kâğıt bardak içinde çayını içen genç bir kızı katlet" diye yazdı.