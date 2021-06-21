Sezgin Baran Korkmaz 14 gün daha gözaltında kalacak

Türkiye'nin kara para aklama suçlamasıyla aradığı Sezgin Baran Korkmaz'ın bugünkü duruşmasında mahkeme, iade kararını yakalandığı yerdeki mahkemenin vermesine hükmetti.



Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına göre, duruşmanın başında gözaltı gerekçesi, iade prosedürü, kendisiyle ilgili suçlamanın ve talebin anlatıldığını, Sezgin Baran Korkmaz'ın duruşma boyunca sakin olduğunu ve söz almadığı belirtildi.



Korkmaz'ın avukatlarının hem mahkemenin yetkisiz olduğuna dair dilekçe verdiği, hem de 'ilk başvuran ülkenin ABD olmasına rağmen, uluslararası anlaşma gereği ilk başvurana gönderileceğine ilişkin hüküm olmadığını' savunarak Korkmaz'ın Türkiye'de yargılanmasını istedikleri belirtildi.



Mahkeme, iadesi talep edilen zanlının 14 gün daha tutuklu kalmasına ve iade sürecindeki kararı, tutuklandığı ilk yer olan Wels'teki mahkemenin vermesini kararlaştırdı. Şuan için bu duruşmaya kadar Korkmaz'ın gözaltı sürecinin devam etmesi bekleniyor.