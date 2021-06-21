Kılıçdaroğlu: Erdoğan rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver."

Beyefendi müzik yasağını gece 24’e çekiyoruz, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok demiş. Yasaklar ideolojik diyoruz baştan beri. Erdoğan; rahatsızlıktan bahsedeceksen, ülke senden rahatsız, ona ne yapacaksın? Seçimden kaçmak dışında bir şey geliyorsa aklına, haber ver. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 21, 2021

​CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Adıgüzel paylaşımında "Arkadaşlar, merak etmeyin. Bunları devirince 80 milyon after party yapacağız. Bol müzikli :)" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar, merak etmeyin. Bunları devirince 80 milyon after party yapacağız. Bol müzikli :) — Onursal Adıgüzel (@onursaladiguzel) June 21, 2021

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