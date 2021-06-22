Selvi, Soylu-Şentop görüşmesini anlattı: Sıcak havada geçti, Şentop hangi yetkiyle Soylu’nun istifasını isteyecekti?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop görüşmesinin 'sıcak havada' geçtiğini belirterek, "Şentop hangi yetkiye göre Soylu’nun istifasını isteyecekti? Zaten görüşmenin hiçbir yerinde de böyle bir talep yok" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop görüşmesinin detaylarını anlattı.

Görüşmenin 'sıcak havada' geçtiğini belirten Selvi, "AK Parti hükümetlerini geçtim, darbe dönemleri dahil Türk devlet geleneğinde Meclis başkanlarının bakanların istifasını talep etmesi gibi bir uygulama yok. Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin en önemli hukukçularından biri. Şentop hangi yetkiye göre Soylu’nun istifasını isteyecekti? Zaten görüşmenin hiçbir yerinde de böyle bir talep yok. Tam aksine sıcak havada geçen ve 'Sık sık görüşelim' diye bitirilen bir görüşme" diye yazdı.

'Bakanları atama ve görevden alma yetkisinin Cumhurbaşkanı'nda olduğu'nu hatırlatan Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkilerine hâkim, yetkilerini sonuna kadar kullanan güçlü bir lider. Bir bakanının istifasını kendi isteyemiyor da Meclis başkanının mı istemesini bekliyor? Bunu başta hukuk adamı olan Mustafa Şentop kabul etmez ayrıca Erdoğan gibi güçlü bir lider yetkisini kimseyle paylaşmaz" düşüncesini dile getirdi.

Görüşmenin hiçbir yerinde istifa talebi olmadığının altını çizen Selvi, Meclis Başkanı Soylu’nun istifasını istemiş mi? başlıklı yazısından aktardıkları şöyle:

1)Her iki taraf görüşmenin sıcak bir havada gerçekleştiğini teyit ediyor.

2) Meclis Başkanı Şentop, İçişleri Bakanı Soylu’yu makam katında karşılamış.

3) Bir buçuk saat süren sıcak bir görüşmenin ardından Şentop konuğunu dış kapıya kadar uğurlamış.

4) Bir buçuk saat süren görüşmede ülke gündemindeki konular konuşulmuş. Soylu yanıtını yazılı olarak sunmuş.

5) Soylu’nun mektubunda 10 bin dolar alan siyasetçi iddiasının yargıya taşındığına yer verilmiş.

Görüşmenin sonunda ise Şentop ile Soylu daha sık görüşme kararı almışlar."