Bahçeli: Ülkemizde demokratik uzlaşma kültürü yok

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Ülkemizde demokratik uzlaşma kültürü yok, partimiz yıllarca bunun için uğraşmıştır.
- Mühürlü kalpler görmese de Türkiye'nin bahtı açık, milli birlik ve dayanışma ruhu daha da sağlamdır.
- Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları toplantısı açılışında konuşan Kılıçdaroğlu baltayı taşa vurmuştur.
Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/Ep27c7pdCs— MHP (@MHP_Bilgi) June 22, 2021
- Kılıçdaroğlu geçmiş beyanlarıyla ters düşmüştür. Siyasi hıncına yenilen bu zatın ne sözü sözdür, ne de siyaset anlayışı millet ve ülke yararınadır. CHP'li belediyeler özerk bir yönetim değildir. Bu belediyeler gökten zembille inmemiştir. Nüfusun yüzde 54'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetildiğini vurgulamak, devlet içinde başka bir devlet varmış gibi değerlendirme yapmanın diğer bir şeklidir.
- Kılıçdaroğlu 11 Mart 2020'den 14 Haziran 2021'e kadar 1 milyon 465 bin haneye nakdi yardım yaptıklarını 1 milyon 200 bin hanenin borcu olmasına rağmen suyunu kesmediklerini duyurmuştur. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Kılıçdaroğlu bildiğimiz kadarıyla hazine bulmadı, darphane kurmadı. Ortaya çıkan faturayı da cebinden ödemedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ne verildiyse helali hoş olsun.
- Kılıçdaroğlu, 5 CHP'li belediyenin 13 bin sanatçıya yardım yaptığını da söylemiş. Bu sanatçılar kimlerdir? Sanatçı kisvesine bürünmüş bölücülere Türkiye muhaliflerine belediye bütçeleri peşkeş çekilmiş midir?
- Biz demiyoruz ki hiç sorun yoktur fakat CHP yönetiminin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye söz konusu değildir. Kıskananların çatlaması da doğal olarak beklenmelidir. Bizim askıda ekmek kampanyamızı tenkit edenler askıda fatura uygulamasına geçtiler.
- Biz demiyoruz ki hiç sorun yoktur, her şey güllük gülistanlıktır fakat CHP'nin anlattığı gibi kötümser bir Türkiye tablosu kesinlikle söz konusu değildir.
- Dost edebiyatının iyice suyu çıkmıştır, Kılıçdaroğlu'nun birlikte iktidar olmayı hedeflediği dostları arasında PKK'nın, FETÖ'nün, DHKPC'nin, dış güçlerin, Türk düşmanlarının sıralamadaki yeri neresidir?
- Bugün dost olanın, yarın düşman olmayacağı garanti değildir.
- Dedem Korkut soy soylamış, boy boylamış ve şöyle seslenmişti: Eski pamuk bez olmaz, eski düşman dost olmaz.
- Meseleyi demokrasiyle tercüme etmeye çalışanlar, bir saatliğine de olsa ellerine silahı alıp nöbete girsinler de görelim adamlıklarını. Bu vatanı korumak yalnızca ve yalnızca Anadolu'nun kavruk yüzlü yiğitlerinin sorumluluğu altındadır.
- Nerede bu eğlence dolu gecelere akan kimliksizler, ne yapıyor bohem hayatının lekeli müdavimleri?
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