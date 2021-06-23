Akşener'den Erdoğan'a 'yerli aşı' uyarısı: Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'yerli aşı' konusunda uyarıda bulundu.
"Dün akşam iktidarın havuz medyasında yapılan yoğun propagandayı gördükten sonra Erdoğan'ı uyarmak istiyorum yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme" diyen Akşener, "Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın" görüşünü dile getirdi.
Türk askerînin olası Afganistan görevinden dolayı Erdoğan'ı eleştiren Akşener, "Afganistan’ı kim bu hale getirdiyse, bırak o toplasın. Dostun Biden’a söylemen gerekenleri söyleyemedi. Amerikalı askerin canını kurtarmak için, kendi askerini feda etmeye, bu kadar hevesli olma" dedi.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
- Dün akşam iktidarın havuz medyasında yapılan yoğun propagandayı gördükten sonra Erdoğan'ı uyarmak istiyorum yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.
'Afganistan'ı kim bu hale getirdiyse bırak o toplasın'
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Sayın Erdoğan; Afganistan’ı kim bu hale getirdiyse, bırak o toplasın. Dostun Biden’a söylemen gerekenleri söyleyemedin, söylememen gerekeni de büyük bir iştahla söylüyorsun. Amerikalı askerin canını kurtarmak için, kendi askerini feda etmeye, bu kadar hevesli olma. Böyle diplomasi olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Bu maceraya atacağın kınalı kuzuların, ayağına taş değse senden biliriz, hesabını da sana sorarız. Bunu da böyle bilesin!
- Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Pul bastırmak soykırımı unutmaktır. İnancımıza ve değerlerimize göre o pullarda kullanılan mürekkep değil Müslüman kanıdır, Müslüman kanı. Bu yanlıştan derhal dönün. O pulları vakit kaybetmeden imha edin.
- Sayın Erdoğan fakirle oynama be! Günahtır! Onları korkutma. Bak sen hakaret ediyorsun, tehdit ediyorsun can baş üstüne biz birlikte yolalım, burada sorun yok. Yapma! O günlerden geçtin sen, o günlerden geçtin. Babalarımızın o gece eve yiyecek ekmek getiremediği bir neslin çocuklarıyız biz ne çabuk unuttun
- Beş çocuğum var bu şartlarda nasıl ayakta kalacağız bilmiyorum diyen ayakkabıcı kardeşimin feryadını gör. Ama görmüyorsun duymuyorsun, çünkü umursamıyorsun. Sayın Erdoğan Meral Akşener'e hakaret etmek, İyi Parti'ye iftira atmak için garibanı kullanma. Elinde çok daha büyük güçler var onu kullan. Sayın Erdoğan mağdur ettiğin binlerce insanı gör. Küçük ortakla kafa kafaya vermişsiniz, ne hukuk ne ahlak tanıyorsunuz. Varsa yoksa iktidarınız.
- İki gündür Lütfü Türkkan'ın meşhur çiftliği üzerinden gagalanıyoruz. Tam buradan gelirken bir basın mensubu arkadaşımız konuşma yapmaya girerken soru sormak istedi. Sayın Türkkan'ın açıklamaları var ben onlara girmeyeceğim ama onun karşılaştığı bu sistemin sonuçları olarak bizzat ben bundan sonra kimi nerede ne yapmışsa takipçisi olmazsam, hepsini rezil etmezsem namerdim. Hadi bakalım, yıkıldı mı kardeşim hepsi? Yıkıldı. Şimdi bakalım bakın ben Erdoğan'ın yanındaki pek çok insanın yakın zamanda iletişim başkanının eviyle ilgili bir sürü şey çıktı.
- Yıkıldı mı, yıkıldı. Tamam. İletişim Başkanı'nın eviyle ilgili bir şey çıktı ağzımızı açmadık. Tarihi eser meselesinin nasıl yürüdüğünü biliyoruz. Üzerinde tepinebilirdik, tepinmedik.
- Ne zaman doğalgaz bulunur. Akaryakıta zam gelir. Sayın Erdoğan için rant ekonomisi gibi bir kaynak varken sürdürülebilir kalkınmaya gerek yoktur.
- Öyle eğri bir düzen kurmuşlar ki her şey vatandaşın aleyhine işliyor. Şimdi söyleyeceklerin gerçekten önemli. İktidarın rant iştahı tüm kurumları sarmış. EPDK daire başkanı olan kişi tarifeleri teşvikleri ocak ayında belirleyip bir şirkette yönetici oluyor. Yine çalışan başka bir uzman bir şirkete transfer oluyor. Paraları alacak şirkete yönetici olarak gidiyor.
- İktidarın bacası alev almış. Panik arttıkça iftiralar artıyor. Bizim yolumuz millet yoludur. Bu kutlu yolda dönmek yok. Yıkılmaz, vazgeçmek yok. İstedikleri kadar ağlayıp sızlansınlar, bu sandıklar er ya da geç milletin önüne gelecek. Milletin iradesi tecelli edecek. Sayın Erdoğan ve ortakları tıpış tıpış gidecek.
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Video mu izletelim? MHP'nin PKK ile işbirliğine gittiğini sayın Erdoğan söyledi. Şimdi Saadet Partisi ile uğraşıyorlar. Hazırlıklıyız. 27 yıldır asit havuzunda yüzüyorum.
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