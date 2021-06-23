Akşener'den Erdoğan'a 'yerli aşı' uyarısı: Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Erdoğan'ı uyarmak istiyorum. Yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın" dedi.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'yerli aşı' konusunda uyarıda bulundu.

"Dün akşam iktidarın havuz medyasında yapılan yoğun propagandayı gördükten sonra Erdoğan'ı uyarmak istiyorum yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme" diyen Akşener, "Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın" görüşünü dile getirdi.

Türk askerînin olası Afganistan görevinden dolayı Erdoğan'ı eleştiren Akşener, "Afganistan’ı kim bu hale getirdiyse, bırak o toplasın. Dostun Biden’a söylemen gerekenleri söyleyemedi. Amerikalı askerin canını kurtarmak için, kendi askerini feda etmeye, bu kadar hevesli olma" dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Dün akşam iktidarın havuz medyasında yapılan yoğun propagandayı gördükten sonra Erdoğan'ı uyarmak istiyorum yerli aşı meselesinden siyaset devşirmeye çalışıp da böyle önemli bir sürecin baltalanmasına müsaade etme. Bırak Sağlık Bakanlığımız süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen bu sefer altında kalırsın.

'Afganistan'ı kim bu hale getirdiyse bırak o toplasın'