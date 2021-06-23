YİK Toplantısı'nda Erdoğan'dan 'Anayasa' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun yazılı açıklama yaptı.

Altun, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, 'adalet', 'hukuk' ve 'yeni anayasa' konuları üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır. Adaletin mülkün temeli olduğu gibi, bağımsız ve tarafsız yargının da adaletin temeli olduğunu ifade eden Kurul üyeleri, milletimizin hiçbir ayrım olmaksızın tüm fertleriyle en ileri standartlarda hukuka ve demokrasiye layık olduğunu dile getirmişlerdir. Adalet hizmetlerinin eser ve hizmet siyasetinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Kurul üyeleri, ülkemize yeni ve sivil bir Anayasa kazandırma gayretlerini, hayata geçen bütün reformların çatısı olarak gördüklerini belirtmişlerdir" dedi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, attıkları her adımda hukukun üstünlüğünü, insanların hak ve hürriyetlerini gözettiklerini belirttiğini söyleyerek, "Reform gündeminde ilk sıraları her zaman adaletin en ideal şekilde tecellisini sağlayacak çalışmalara ayırdıklarını ifade etmiştir. Temel kanunlarımızı yenileyerek ve adalet teşkilatımızın altyapısını güçlendirerek, yargının işleyişini kolaylaştırdıklarını anlatan Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimize taahhüt ettiğimiz gibi, daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi için reformlara kesintisiz şekilde devam ettiğimizi dile getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye' vizyonuyla hazırladığımız İnsan Hakları Eylem Planımızın da bu sürecin bir parçası olduğuna işaret etmiş, milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir Anayasa'yı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtmiştir" ifadesini kullandı.