Muharrem İnce: İktidarımızda çocuklara 3 dil öğreteceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “İktidarımızda çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Resmi dilimiz Türkçeyi, çocuğun anasından öğrendiği dili ve uluslararası bir dil öğreteceğiz” dedi.

İnce, partisinin il başkanlığının açılışı için Ağrı'ya gitti. İl başkanlığının açılışının ardından esnafı ziyaret eden İnce, seçmenlerle sohbet etti.

Duvar'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı adayı olduğunda eğitimde 3 dil öğreteceklerini vaat ettiğini hatırlatan İnce, “Pedagojik cümlelerimi aynen tekrar edeyim. Yalan haber yaptılar orada, açıklamama rağmen yalan haber yaptılar. Ben cumhurbaşkanlığı seçiminde bir şey söyledim. Söylediğim lafın arkasındayım aynısını söylüyorum” diye konuştu.

Habertürk yayınındaki sözlerini çarpıtıldığını söyleyen İnce, “Bizim iktidarımızda çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Bir, resmi dilimiz Türkçeyi öğreteceğiz. İki, çocuğun anasından öğrendiği, evinde konuştuğu dili öğreteceğiz. Üç, uluslararası bir dil öğreteceğiz. İngilizce, Fransızca, Almanca... Bun bu cümlemi söyledim ama yalan haber yaptılar. Ben lafımın arkasındayım, çocuklara 3 dil öğreteceğiz” dedi.

İnce ne demişti?

İnce, Habertürk'te katıldığı yayında Kürtçe eğitimle ilgili "Pedagojiye uygunsa bilin ki üniter devlete de uygundur. Ama pedagojiye uygun değil bu" demişti.