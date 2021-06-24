Minnihanov: Türkiye ile ticaret hacminde istikrarlı büyüme hacmine ulaşmayı hedefliyoruz

Türkiye’ye iş ziyaretinde bulunan Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin lideri Rüstem Minnihanov, Türkiye Makine İmalatçıları Birliği, büyük şirketlerin temsilcileri ile görüştü ve Gebkim Organize Sanayi Bölgesi’ne gitti.

Minnihanov, “Pandemi yüzünden bir gerileme görüyoruz. Ancak bu yıl ekonomilerimizin yeniden canlanmasını ve ticaret hacminde istikrarlı bir artış yakalamayı umuyoruz” dedi.

Türkiye’nin Tataristan’ın yurtdışındaki başlıca partnerlerinden biri olduğunu belirten Minnihanov, geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 360 milyon doları aştığını ifade etti ve işbirliğinde pandemi öncesi seviyeye yeniden ulaşılması için kişisel temasların artırılmasının önemini vurguladı.

© AA Türkiye'den Minnihanov'a seçim zaferi tebriği Tataristan’ı üretimin gelişmiş olduğu en aktif bölgelerden biri olarak nitelendirdi. Tataristan’ın cazip bir bölge olduğunu belirten Gencer, Türk iş dünyasının ülkede üretim yapmaya yönelik yatırımlarının, kendi ürünlerinin sadece burada ve Rusya’da değil, Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki büyük pazara yayılmasına olanak verdiğini ifade etti.

Minnihanov: Türkiye ile işbirliğine büyük önem veriyoruz

Minnihanov, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ile gerçekleştirdiği görüşmede de ülkesinin Türkiye ile ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğine büyük önem verdiğini, böylelikle Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Tatneft ile Tüpraş arasındaki etkileşim, Koç Holding’le işbirliği alanlarından biri. Tatneft Genel Müdürü Nail Maganov, petrol sevkiyatı anında birlikte çalışmanın yanı sıra, hammadde işleme konusunda da kendi teknolojilerini paylaşmaya, petrokimya endüstrisinde ortak projelerde işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Minnihanov, Tatneft’in Tataristan dışında çalışma olanaklarını değerlendirdiğini belirterek Koç Holding’e belli başlı alanlara yönelik çalışma grubu kurmayı teklif etti.