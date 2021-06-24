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    Meral Akşener - Zeydan Karalar

    Meral Akşener: O beş maaş alan danışmanlar Erdoğan'ı itibarsızlaştırıyor, böyle siyasi rekabet olmaz

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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral, kamuoyuna yansıyan danışman maaşlarına ilişkin olarak, "O beş maaş alan danışmanlar birer birer adım adım Sayın Erdoğan’ı itibarsızlaştırıyor, aşağı doğru götürüyor. Böyle bir program, proje olamaz. Böyle siyasi rekabet de olamaz" dedi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kamuoyuna yansıyan danışman maaşlarına ilişkin olarak açıklamada bulundu.

    "O beş maaş alan danışmanlar birer birer adım adım Sayın Erdoğan’ı itibarsızlaştırıyor, aşağı doğru götürüyor. Böyle bir program, proje olamaz. Böyle siyasi rekabet de olamaz" diyen Akşener, "Esnaf gezmeye başladığımız zaman ben kapıdan içeri girdiğim zaman şunu söylüyorum, iktidarı yermeye, partimi övmeye gelmedim. Propaganda yapmaya gelmedim. Dert nedir sizi dinlemeye geldim, özne sizsiniz” şeklinde konuştu.

    Trabzon Havalimanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener, Yomra ilçesinde makam aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık’ı belediyede ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

    Belediye ziyaretinde açıklamalarda bulunan Akşener, “20 Ocak 2020’den beri esnaf geziyorum. Anadolu’nun şehirlerini tek tek geziyorum arkadaşlarımla birlikte. İlçelere gidiyoruz, en önemlisi o. 20 Ocak 2020’de başladığımız için o zaman henüz daha pandemi yoktu. O günden itibaren esnaflarımız, dükkanlarında rastladığımız çiftçimiz, kadınımız, gencimiz, emeklimiz gibi pek çok sosyal kesimin dertlerini öğrendik. Anadolu insanı bize derdini de çözümünü de öğretti. O bilgileri aldık, grup konuşmalarıma koydum. Çünkü muhalefet ve iktidarın tanımını Türkiye, maalesef unuttu. Seçime gireriz ve seçmen muhalefete der ki, 'Sizleri biz muhalefet olarak tanımladık, siz bizim avukatlığımızı yapacaksınız' İktidara da der ki, 'Sen bizim problemlerimizi çözeceksin, bizi yöneteceksin' iktidar bu işleri yaparken muhalefet de dert dinler, dertlerin iletilmesini sağlar” diye konuştu.

    “Esnaf için müşteri velinimettir, siyaset için de seçmen velinimettir” diyen Akşener şunları söyledi: 

    “Bir tarafıyla da biz İYİ Parti olarak seçmeni yeniden velinimet yapmak üzere bir gayret bu. Problemleri aldık, getirdik, söyledik. Vatandaşın önerdiği ve kendimizin çalıştığı çözümlerle birlikte önerdik. Onların bir kısmı yerine getirildiği zaman elbette yerine getiren iktidarsa, ‘sağol teşekkür ederiz’ dedi vatandaş. Bu herkese yönelik yapılması gereken bir eylemdi. Bugüne kadar da iyi gitti. Yalnız enteresan bir şey oldu, bazı ağalar rahatsız olmuş demek ki.  Çok üzüldüğümü bir kere daha ifade edeyim. Dün etmiştim bugün tekrar ediyorum. İnsanların canı yanmış durumda. Özellikle esnafın, çiftçinin. Zaman zaman heyecanlanabiliyorlar. Önce Hatay’da başladı, daha sonra Adana’da devam etti, başka yerlerde de oluyor. Mesela daha önce Kayseri’de daha evvel AK Parti’nin kurucusu olmuş bir arkadaşımız o kadar dertliydi ki sinir krizi geçirdi. Ben orada basın mensuplarından ricada bulundum, bunu almayın, söylediklerini kaydetmeyin, canı yanmış adamın sinir krizi geçiriyor. Biz bunu bir siyasi malzeme olarak kullanmayacağız dedim ve uydular. Adana’da benzer bir karpuz yetiştiricisi heyecana geldi. Canı yanmış. Karpuz çünkü tarlada kalmış durumda, o konuda çok şikayet var. Hatta bizim Millet ittifakının büyükşehir belediye başkanlarına bunları alın alabildiğiniz kadarını, dağıtım yapın dedik. O arkadaşımızı aldılar nasıl bir sistem içine koydularsa o kişinin günlerce televizyonlarda yandaş kanallarda verilmesini ibretle üzüntüye izledim”

    'Vatandaşın garibanlığıyla uğraşılmaz'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Akşener, “Dün seslendiğim gibi bugün burada Karadeniz’de Sayın Erdoğan ve Karadenizli bütün bakanlara sesleniyorum. Vatandaşın garibanlığıyla uğraşılmaz. Vatandaşın derdi üzerinden ölçüyü de kaçırabilirdi ama kaçırmadı o arkadaş. Onun canı yanarak söylediklerini biz yayınlamadık. Siyasi bir odaklaşma olmasın, bize artı değer getirecek diye bir insanın durumunu zorlaştırmayalım diye yayınlamadık. Çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Bir kere daha söylüyorum. Bizim nesil, Sayın Erdoğan da dahil olmak üzere biz gariban ailelerden gelen çocuklarız. Yazıktır günahtır. Bizim ailelerimizde bazı geceler sadece çocukların doyurulduğu büyüklerin aç yattığı geceler yaşamış insanlarız, Sayın Erdoğan da dahil. O yoldan gelen insanlar olarak derdini ifade eden onunla ilgili feryat eden kişilerin tehdit edilip, günlerce televizyon kanallarından yayınlanmasını çok esefle hayretle ibretle izledim. Sayın Erdoğan’a tavsiyem, o saraydan çıksın, o vatandaşın kendi geçmişini de hatırlasın. Kendi geçmişimi ben hiç unutmadım. O da hatırlasın” dedi.

    Akşener, “O beş maaş alan danışmanlar birer birer adım adım Sayın Erdoğan’ı itibarsızlaştırıyor, aşağı doğru götürüyor. Böyle bir program, proje olamaz. Böyle siyasi rekabet de olamaz. Ben buradayım kardeşim. Arkadaşlarım da burada. Varsa derdiniz bizlerle halledin. Esnaf gezmeye başladığımız zaman ben kapıdan içeri girdiğim zaman şunu söylüyorum, iktidarı yermeye, partimi övmeye gelmedim. Propaganda yapmaya gelmedim. Dert nedir sizi dinlemeye geldim, özne sizsiniz” diyerek konuşmasını tamamladı.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Danışman, Trabzon, Meral Akşener
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