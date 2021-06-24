Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye konuları ele alındı.

Putin ve Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede turizm, Sputnik V aşısı, Karabağ ve Suriye meselelerinin ele alındığı bildirildi.

İkili görüşmede Erdoğan, Putin'e seyahat yasağını kaldırması ve Rus Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatı sebebiyle teşekkür etti.

Putin ise Joe Biden ile Cenevre'de gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin izlenimlerini Erdoğan ile paylaştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya ve Türkiye ordusunun İdlib'de ve ülkenin kuzey doğusundaki gerginliğin tırmanmasını önlemeye ve bu bölgelerde kalan terörist gruplarla mücadele etmeye yönelik ortak faaliyetlerinin önemi vurgulandı" ifadeleri yer aldı.