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    İçişleri'nden Cumhuriyet gazetesinin 'Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını taksi gibi kullandı' haberine yanıt

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    Politika
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    https://tr.sputniknews.com/politika/202106251044815563-icislerinden-cumhuriyet-gazetesinin-soylu-sezgin-baran-korkmazin-ucagini-taksi-gibi-kullandi/

    İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu'nun 'Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına defalarca bindiği' yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın 2017'de gerçekleştiği belirtilerek "Kamuoyu nezdinde olumsuz bir algı oluşturulması gayreti içine girilmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Cumhuriyet gazetesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD’nin talebi ile Avusturya’da kara para akladığı iddiasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına 'defalarca bindiğine ilişkin' hazırladığı haberinde, Korkmaz'a ait kuyruk numarası TC-YYA olan Bombardier tipi uçakla ilgili olarak "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun her uçuşu 15 bin Avro olan bu uçağı taksi gibi kullandığı yönünde" ifadelerini kullanmıştı. 

    © DHA / Arşiv
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    İçişleri Bakanlığı ise, söz konusu iddiaları yalanladı ve konuya ilişkin bir fatura yayınladı. 

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

    Cumhuriyet Gazetesi’nde bugün yer alan “SBK Uçağı Kimleri Uçurdu?” “Soylu, SBK Uçağı İle Kaç Kez Uçtu?” başlıklı herhangi bir belge veya somut olay bilgisi içermeyen ve yeni bir iftirayı barındıran iddialarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılma zarureti doğmuştur:

    Söz konusu haberde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, halen kaçak olan SBK Holding’in sahibinin “kendi özel uçağını özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullandığı iddia ortaya atılmış”, bu suretle kamuoyu nezdinde olumsuz bir algı oluşturulması gayreti içine girilmiştir.

    Faturası ekte paylaşılan uçak kiralama hadisesi; 2017 yılında Ankara’daki bir sivil havacılık şirketinden ücreti mukabilinde yapılmış bir uçak kiralama işlemidir. Seçim yasakları sebebiyle 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu çalışmaları sırasında son bir haftada, esasen İçişleri Bakanlığı’na ait uçak ve helikopterler olmasına rağmen siyasi etik gereği bu araçlar kullanılmamış, seçim çalışmalarında daha önce de zaman zaman yapıldığı gibi, bedeli bizzat İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından karşılanmak suretiyle, en uygun fiyatı veren Söğüt Havacılık A.Ş. adlı ticari işletmeden uçak kiralama yoluna gidilmiştir.

    İçişleri Bakanlığı
    İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet gazetesine Sezgin Baran Korkmaz yanıtı

    Uçak veya araç kiralama şirketlerinin o an müsait uçağı olmaması durumunda, başka bir şirketten ikincil kiralama yaparak müşterilerinin talebini karşıladığı, sivil havacılıkta sıklıkla rastlanılan ve bilinen bir durumdur. Anlaşıldığı kadarıyla Söğüt Havacılık firması, o an müsait uçağı olmadığı için, Borajet adlı firmadan da uçak temin ederek müşteri talebini karşılama yoluna gitmiştir.

    Toplam 12,5 saatlik yurt içi uçuş gerçekleşmiştir. Seçim çalışmaları tamamlandıktan sonra, Söğüt Havacılık A.Ş. tarafından söz konusu hizmete ait fatura düzenlenmiş, Sayın Süleyman Soylu’nun sahibi bulunduğu işyeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek, süreç tamamlanmıştır.

    2017 yılındaki seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen bu hadisede, gerek uçak talebi, gerekse hizmetin karşılığı olan ödemenin yapılması sırasında temas edilen tek kurum, Söğüt Havacılık A.Ş.’dir. Bu durumu teyit eden fatura da ekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

    Daha önce Sözcü Gazetesi tarafından dile getirilen ve şimdi de benzer şekilde Cumhuriyet Gazetesi tarafından hangi amaca yönelik olduğu belli olan iftira kampanyasının bir bölümü olarak planlanan bu haberlere karşı, hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

    Etiketler:
    Uçak, Açıklama, Sezgin Baran Korkmaz, Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesi
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