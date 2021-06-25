CHP'den istifa eden Sera Kadıgil TİP'e katıldı: 'Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada inat ediyorum'

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, partisinden istifa etti. Kadıgil, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.
"İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" diyen Kadıgil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyada inat ediyorum. Ali İsmail'in düşlediği düşlerindeki özgür dünyada inat ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Bilin ki bu adımı saray rejiminden kurtuluş mücadelesine köstek olmak için değil, bilakis daha sol bir ağırlık noktasından destek olmak için atıyorum.— Sera Kadıgil (@serakadigil) June 25, 2021
Hoşçakalın ve merhaba✊🏽 pic.twitter.com/aJuiPe5STH
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