Kılıçdaroğlu, CHP'nin yeni seçim sloganını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni seçim sloganı "Martın sonu bahar' demiştik. Şimdi, 'Ampul patlayacak, güneş doğacak' Her şey aydınlık olacak" sözleriyle açıkladı.

İktidara gelmeleri halinde 'Türkiye'de işsizliğin son bulacağı' görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, "Kimse tweet attı diye hapse girmeyecek. Çiftçi üretecek ve kazanacak. Türkiye üretecek, işsizlik son bulacak. Tüm bunları yapacağız. Benim sözüm sözdür, tüm bunları yapacağım. Yeter ki destek verin. Destek verin güzel bir Türkiye inşa edeceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Her şeyin zamanı yeri gelince hukuk içinde hesabını soracağım. 128 milyar peşkeş çekiliyorsa bunu hesabını sormamız lazım. Bugün de ileride de soracağım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil getireceğim" değerlendirmesini yaptı.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, İzmir'de temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Her kuruşun hesabını vermenin onuru taşırız. Geçmişte yaptıklarımızı parça parça sattılar. Tarlaları, fabrikaları sattılar. Şunu unutmayın; biz yaparız onlar satar. Biz israftan çekiniriz, onlar israf yaparlar. Bizimle onlar arasındaki fark siyah – beyaz gibi derindir. Biz cam gibiyiz. İçimiz dışımız birdir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: