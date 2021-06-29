BM üyesi ülkeler, gelecek yılki barışı koruma bütçesinde anlaşamadı: 'Tüm misyonların dondurulmasına yol açabilir'

Diplomatik kaynaklar, BM'nin 193 üye ülkesinin, 30 Haziran'da sona erecek olan ve 'tüm misyonların dondurulmasına' yol açabilecek önümüzdeki yılki barış operasyonları için bütçe üzerinde anlaşamadığını aktartdı.
Kaynaklar, anlaşmazlığın özellikle son dakika taleplerini çoğaltan Çin ve Afrika ülkeleri nedeniyle gerçelleştirdiğini belirtti. Barış operasyonları için ayrılan bütçe yaklaşık 6.5 milyar dolar tutarında olurken, her yıl Temmuz ayında başlayan 12 aylık bir dönemi kapsıyor.
Sözcü, bu durumda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in yalnızca barış gücü operasyonlarında seferber edilen sivil ve askeri personelin güvenliği için harcama yapabileceğini sözlerine ekledi. Dujarric, "Operasyonlardaki azalma, örneğin Kovid-19'a yanıt olarak ev sahibi ülkeleri desteklemek, sivilleri korumak ve diğerleri de dahil olmak üzere, misyonların görevlerini yerine getirme yeteneklerini sınırlayacaktır" dedi.
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