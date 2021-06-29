Ahmet Hakan: Deniz Baykal'ın en delikanlı eylemi

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker'in bazı iddialarıyla yeniden gündeme gelen Deniz Baykal hakkında yazdı.

'Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmaya çalışmayın' diyen Hakan, şu ifadelere yer verdi:

"Ne zaman Deniz Baykal adı bir biçimde gündeme gelse... Bazıları hep aynı şeyi söylüyorlar: 'O zaten Tayyip Erdoğan’ın önünü açmıştı. Başımıza gelenler hep onun yüzünden.'

Oysa eleştirildiği bu konu... Deniz Baykal’ın kişisel tarihinin en demokratik eylemidir.

Hatırlayalım: Yıl: 2002. Tayyip Erdoğan, parti başkanı olarak ilk kez seçime giriyordu. Ancak milletvekilliğine aday olması yasaktı. Milletvekili olamayacağı için başbakan da olamayacaktı. Nitekim öyle de oldu: Tayyip Erdoğan’ın lideri olduğu parti, en çok oyu almış ve tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etmişti. Ama Erdoğan’ın ülkeyi yönetmesi yasaktı.

İşte bu çarpıklığın, bu tuhaflığın, bu garipliğin, bu mağduriyet görüntüsünün ortadan kaldırılması şarttı. Deniz Baykal, bu aşamada devreye girdi. Yasağın arkasına saklanmaya tenezzül etmedi. Kaçak dövüşmekten kaçınmayı tercih etti. Ve 'Yasağı kalksın, mertçe rekabet yapalım' dedi. Yapmayın, etmeyin. Deniz Baykal’ı en delikanlı yerinden vurmaya çalışmayın."