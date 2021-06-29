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    Ziya Selçuk

    Bakan Selçuk: Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/politika/202106291044847212-bakan-selcuk-firsat-adaleti-saglamak-istiyoruz/

    Bakan Selçuk, Hakkari'de katıldığı toplu açılış töreninde, "Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz. Adalet, herkese hak ettiğini verebilmektir. Eşitlik ise herkese aynı şeyi vermektir. Dolaysıyla biz adil olacağız. Kim ne hak ediyorsa biz onu ziyadesiyle verme noktasında çaba göstereceğiz" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'de valilik ziyaretinin ardından il ve ilçelerdeki eğitim yatırımlarının toplu açılış törenine katıldı.

    Burada konuşan Selçuk, şunları kaydetti:

    “Hepiniz geleceğinize yönelik olarak çok daha da umutlanabilirsiniz.  Sizlerin parlak ve aydınlık bir geleceğe sahip olması için emin olun, gece gündüz çalışıyoruz. Burada yapılan çalışmaları daha yakından tanıdığımdan aslında ilmek ilmek örülen bir Hakkari kilimi gibi büyük bir emek, büyük bir çaba, büyük bir gayret var. Buradaki çalışmalar belki farkındasınız belki de değilsiniz ama Türkiye'nin gücünü artıyor. Buradaki çalışmalar sizlerin mutluğunu artırıyor."

    'Reng-i Hakkâri, Reng-i Türkiye'dir'

    Bakan Selçuk, özel bir teşekkürün de Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Reng-i Hakkari'ye olduğunu belirterek şunları söyledi:

    “Burada bize bir Türkiye haritasını sundular. Öylesine güzel, öylesine başarılı, öylesine yürekten bir iş yapıyorlar ki bütün Türkiye'nin her gün onları izlenmesini arzu ederim. Reng-i Hakkâri, Reng-i Türkiye'dir. Bugün bu güzel ve kadim şehirde 35 eserin açılışını yapıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız daha güzel, daha yeni binalarda okusunlar. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz şartların daha iyi olduğu mekanlarda çalışsınlar. İstiyoruz ki öğretmenlerimiz çok mutlu olsunlar. Gülümsesinler ki çocuklarımız da gülümsesinler. Onlar gülümserse çocuklarımız daha gülümseyecek."

    Hakkari'nin uzaktan eğitim sürecindeki başarısını da tebrik ettiğini belirten Bakan Selçuk, Türkiye’nin diğer şehirlerindeki faaliyetler neyse Hakkari'nin de diğer şehirlerden aşağı kalmadığını söyledi. Bunun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Selçuk, öğretmenlere, okul müdürlerine, yöneticilere, il ve ilçe müdürlerine teşekkür etti.

    'Adil olacağız'

    Bakan Selçuk, sözlerine şöyle devam etti:

    "Sayın valimizin bu kadar eğitime önem verdiğinin altını tekrar tekrar çizerek teşekkür etmek istiyorum. Gençler, gelecek için bizden bir tasavvuru istiyorlar. Biz de onlar adına hazırlamaya çalışıyoruz bu binalarla. Fırsat adaleti sağlamak istiyoruz. Fırsat eşitliği değil de fırsat adaleti.

    Adalet herkese hak ettiğini verebilmektir. Eşitlik ise herkese aynı şeyi vermektir. Dolaysıyla biz adil olacağız. Kim ne hak ediyorsa biz onun ziyadesiyle vermek noktasında çaba göstereceğiz.

    Elbette bu çalışmaların hepsi 2023 eğitim vizyonun bir parçası ve çok daha ileri götürmek için azmettik. Gayretlerimiz sürüyor. İnşallah Hakkari ile ilgili yeni müjdelerle birlikte sizlerle olacağız. Buradaki eğitim yatırımlarımız artarak devam edecektir.

    'Hakkari'nin Tokyo ile yarışmasını istiyorum'

    Bakan Selçuk, Hakkari'yi eğitimde marka şehir haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti: 

    “Bu kadar güzel çocukların, bu kadar güzel gençlerin olduğu bu şehirde bize düşen daha çok çalışmaktır daha çok başarı sağlamaktır. Bugün açılışını yaptığımız bu okullar sizin başarılarınızı bekliyor. Sizin başarılarınıza ihtiyacımız var. Sizin dünyayla yarışmanıza ihtiyacımız var. Hakkari'nin artık sonlarda olması değil ya da belli illerle yarışması değil Hakkari'nin dünya şehirleriyle yarışmasını bekliyoruz. Bunlar size uzak görünebilir ama ben Hakkari'nin Tokyo ile yarışmasını istiyorum, ben Hakkari'nin Paris ile yarışmasını istiyorum. Önce hayali ortaya koyacağız. Önce hayallerimizle besleyeceğiz zihinlerimizi, ruhlarımızı ondan sonra geleceğimizi çok daha aydınlık göreceğiz."
    Etiketler:
    Eşitlik, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet, fırsat, Ziya Selçuk
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